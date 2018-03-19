Acun Ilıcalı duyurdu! İşte Survivor'a katılan yeni isim

2018 Survivor All Star yarışması hız kesmeden devam ediyor. Acun Ilıcalı İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, "Survivor 2018 All Star takımına sakatlanan Ecem’in yerine Berna Canbeldek dahil olmuştur, kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BERNA İLE SAHRA KAVGA ETMİŞTİ

2015 yılında aynı takımda yarışan Berna ve Sahra kavga etmişti. Kavga sonrası Berna diskalifiye olmuştu. Berna ve Sahra 2015'te olduğu gibi All Star'da da aynı takımda yarışacak.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'da bu hafta adaya Gönüllüler takımından bir kişi veda edecek. Dokunulmazlık oyununu kaybederek avantajı kaptıran Gönüllüler takımındaki eleme adayları belli oldu.

Survivor'da birinci gitme adayı konseyde ismi çıkan İpek oldu. Bireysel dokunulmazlık kolyesinin sahibi Nagihan ise 2. eleme adayını Ramazan olarak seçti. Gönüllüler takımında haftanın en iyi performans sergileyen yarışmacısı Funda ise 3. eleme adayını Birsen olarak belirledi.