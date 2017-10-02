Acun Affetmedi! Yayından Kaldırıldı...

Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Yayından kaldırdı...



TV8 kanalında yayınlanan Lütfiye Pekcan'ın sunup hazırladığı 'Yaşamdan Hikayeler' programı beklenen reytingi alamayınca final kararı aldı.VEDAYI BÖYLE DUYURDUProgramın sunucusu Lütfiye Pekcan, kurumsal Facebook hesabından, "Çok değerli seyircilerimiz, gösterdiğiniz ilgi ve sevgiye çok teşekkür ederiz. Tv8'deki yayın hayatımız bu kadarmış. Yeni mecralarda buluşmak üzere. Hepinizi çok seviyoruz." ifadelerini kullanıldı.