Acun Affetmedi! Yayından Kaldırıldı...

Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan gündüz kuşağı programı Yaşamdan Hikayeler reyting kurbanı olunca yayından kaldırıldı.
TV8 kanalında yayınlanan Lütfiye Pekcan'ın sunup hazırladığı 'Yaşamdan Hikayeler' programı beklenen reytingi alamayınca final kararı aldı.
VEDAYI BÖYLE DUYURDU
Programın sunucusu Lütfiye Pekcan, kurumsal Facebook hesabından, "Çok değerli seyircilerimiz, gösterdiğiniz ilgi ve sevgiye çok teşekkür ederiz. Tv8'deki yayın hayatımız bu kadarmış. Yeni mecralarda buluşmak üzere. Hepinizi çok seviyoruz." ifadelerini kullanıldı.