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23 Temmuz 2017 Pazar 09:09

ZEHRA'NIN KAHVALTISI ŞOKE ETTİ!

ZEHRA'NIN KAHVALTISI ŞOKE ETTİ!
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Aldığı kilolar nedeniyle annesi Hülya Avşar’ın sıkı bir diyete soktuğu Zehra, yine bildiğini okudu!.. 19 yaşındaki genç kız, önceki sabah gözünü mantıcıda açtı. 1 buçuk porsiyon mantı yiyen Zehra, ‘Hülya gider Mersin’e, Zehra gider tersine’ dedirtti



Hülya Avşar ne dese kızı Zehra aksini yapmaya niyetli! Sigara düşmanı annesinin aksine tiryaki olan Zehra Çilingiroğlu, beslenme şekliyle de annesiyle oldukça zıt... Hülya Avşar, düzenli spor ile sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getirirken 19 yaşındaki kızı, önceki gün Bodrum'da şaşırtan görüntüler sergiledi. Genç kız, önceki sabah saatler yaklaşık 09.00'u gösterdiğinde Bodrum Mantı'ya gitti. Mekana bir kız arkadaşıyla birlikte giden Zehra Çilingiroğlu, kahvaltı niyetine 1 buçuk porsiyon mantı yedi. Eğitim gördüğü İngiltere'de kısa sürede aldığı kilolar nedeniyle annesinin rejime soktuğu Zehra, diyeti 1 porsiyon normal ve yarım porsiyon çıtır bihter mantıyla bozdu.

BABASININ DA TAM TERSi!
Sadece annesi değil babası Kaya Çilingiroğlu'ndan da farklı düşünen Zehra, deniz ve güneş keyfi yapmak için ise kahvaltının ardından Maça Kızı'na gitti. Babası Bodrum'daki halk plajlarında denize giren Zehra'nın kazık fiyatlarıyla ünlü mekana gitmesi ve anne Hülya Avşar'ın diyete sokmasına rağmen kahvaltıda 1 buçuk porsiyon mantıyı afiyetle mideye indirmesi "Zehra, Hülya ve Kaya'ya rağmen kendi bildiğini okumaya devam ediyor" dedirtti.


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