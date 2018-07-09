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Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin şampiyonu belli oldu! İşte kazanan…

Yetenek Sizsiniz Türkiye şampiyonu kim oldu? Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018'i kim kazandı? soruları dün akşam itibarı ile yanıtlandı. Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar'ın jüri olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin finali 8 Temmuz Pazar günü ekrana geldi. Final performanslarını sergileyen yarışmacılar arasından şampiyon olan isim, seyirci ve jüri oylarıyla belli oldu. İşte kazanan...

Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin şampiyonu belli oldu! İşte kazanan…

Yetenek Sizsiniz Türkiye şampiyonu kim oldu? Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018'i kim kazandı? soruları dün akşam itibarı ile yanıtlandı. Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar'ın jüri olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin finali 8 Temmuz Pazar günü ekrana geldi. Final performanslarını sergileyen yarışmacılar arasından şampiyon olan isim, seyirci ve jüri oylarıyla belli oldu. İşte kazanan...

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:29
Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin şampiyonu belli oldu! İşte kazanan…

Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 finalini kim kazandı? Final bölümü geciken Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının şampiyonu kim oldu? Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar’ın jüri olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin finali 8 Temmuz Pazar günü ekrana geldi. Final performanslarını sergileyen yarışmacılar arasından şampiyon olan isim, seyirci ve jüri oylarıyla belli oldu.

Acun Ilıcalı’nın uzun yıllardır ekrana getirdiği Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin 2018 sezonu finali 8 Temmuz Pazar akşamı ekrana geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin yarı finali 28 Mart’ta ekrana gelmiş ve 6 yarışmacı finale çıkmıştı. Survivor nedeniyle yarışmanın final bölümü ertelendi. Çekimleri geçtiğimiz günlerde Bursa’da yapılan Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin finalinde kimin şampiyon olduğu ise yapılan oylamayla belli oldu.

ŞAMPİYON AÇIKLANDI!

Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin finalinde son 3’e kalan yarışmacılar genç yetenek Mehir Miray Atıcı, yaptığı kukla gösteriyle büyük beğeni toplayan Kuklamanya Çiğdem Dağtekin ve Queens Of The Dance dans grubu oldu. Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu yaptıkları gösterilerle büyük beğeni toplayan Queens Of The Dance grubu oldu.

YETENEK SİZSİNİZ’DE FİNALDE KİMLER YARIŞTI?

Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar’ın jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 sezonunda yarı finaldeki performanslarıyla jüriyi ve seyircileri etkileyen yarışmacılar finalde şampiyonluk için sahne aldı.

Kuklamanya, Queens Of The Dance , Mehir Miray Atıcı, SDR Dans Akademi , Bursa Nüans Dance Team , Özcan Özkaya , Burhan Öztoprak, Yusuf Bilal Altıntaş Acrobrothers , Hezret İbrahim Küp Show , Ledillusion Extreme , Mady Dans , Elmas Kızlar Karate Takımı , Emre-Enes Yarımbaş , Soul Of The Mask Laserman, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklör Ekibi final bölümünde performanslarını sergiledi.

ŞAMPİYON QUEENS OF THE DANCE 

Yarışmacıların performansları stüdyodaki seyirciler tarafından oylandıktan sonra jürinin verdiği puanlar da hesaplandı. Çıkan oylama sonuçlarına göre ise Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 şampiyonu Queens Of The Dance oldu.

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