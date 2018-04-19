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Yeni sevgilisiyle eşine yakalanıyordu!

Yeni sevgilisiyle eşine yakalanıyordu!

Yeni sevgilisiyle eşine yakalanıyordu!

Yeni sevgilisiyle eşine yakalanıyordu!

19 Nisan 2018 Perşembe 23:03
Yeni sevgilisiyle eşine yakalanıyordu!

11 yıllık eşi Demet Şener'le olaylı bir boşanma süreci yaşayan İbrahim Kutluay, yeni sevgilisi Edvina Sponza Nişantaşı'nda buluştu. Çiftin gittiği mekanın 100 metre ilerisinde ise Demet Şener buluyordu.

İbrahim Kutluay, manken Demet Şener'le bir yıl süren çekişmeli boşanma davasında ikinci kadın ilan edilen Edvina Sponza ile trafikte köşe kapmaca oynadıktan sonra Nişantaşı'na buluştu.

TRAFİKTE KÖŞE KAPMACA OYNADILAR

Uzun süren boşanma sürecinden dolayı ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Kutluay ve Sponza, aylar sonra objektiflere takıldı. Maçka parkında bir araya gelen çift, gazetecileri atlatmak için yoğun çapa sarf etti.

SPONZA'YI BEKLERKEN YAKALANDI

Buluşma yerine kendi araçlarıyla gelen çiftten İbrahim Kutluay, Sponza'yı beklerken objektiflere yakalandı. Sponza ile görüntü vermek istemeyen basketbolcu, aynı araca binmek yerine Sponza'nın aracını takip etti.

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IŞIKLARA TAKILDILAR

Maçka'dan Dolmabahçe'ye giden ikili trafik ışıklarına takıldı. Görüntülendiklerinden habersiz olan Kutluay ve Sponza, yeşil ışık yanar yanmaz yollarına devam etti.

PİŞTİYE RAMAK KALDI

Nişantaşı'ndaki bir mekana giden ikilinin, 100 metre ilerideki bir davette bulunan Demet Şener'e yakalanmasına ramak kalmıştı.

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