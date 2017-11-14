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14 Kasım 2017 Salı 15:21

Yeliz Yeşilmen'e Şok! Eşi Çıplak Fotoğrafını..

Yeliz Yeşilmen'e Şok! Eşi Çıplak Fotoğrafını..

Yeliz Yeşilmen'e Şok! Eşi Çıplak Fotoğrafını..
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Yeliz Yeşilmen'e Şok! Eşi Çıplak Fotoğrafını Gönderdi
Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'ın sosyal medyadan bir kadınla mesajlaşmaları ortaya çıktı. İkili birbirlerine çıplak fotoğraflarını atmış.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş tarafından aldatıldı. Yeşilmen'e ihanet iddiaları sorulunca, "Ali'nin eski eşinin montajıdır." deyip aldatılmadığını söyledi. İşte olayın detayları...

BİRBİRLERİNE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ATMIŞLAR
Sosyal medyada bir kadınla mesajlaşmaları ortaya çıkan Ali Uğur Akbaş'ın, konuştuğu kadına çıplak fotoğrafını attığını, kadının da Akbaş'a çıplak fotoğrafını yolladığı iddia edildi.

YELİZ YEŞİLMEN ESKİ EŞİ SUÇLADI
Yeliz Yeşilmen'e aldatılma iddiaları sorulunca, "O görüntüler montajdır. Bu montajı yapan kişi de Ali'nin eski eşi Gülbin'dir. Aramızı bozmaya çalışıyor." dedi.

GÖRÜNTÜLER CANLI YAYINA TAŞINAMADI

Görüntülerin skandal olduğunu söyleyen Söylemezsem Olmaz ekibi, fotoğrafların cinsel içerikli olduğundan ötürü veremediklerini de belirtti.


 
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