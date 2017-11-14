Yeliz Yeşilmen'e Şok! Eşi Çıplak Fotoğrafını Gönderdi



Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş tarafından aldatıldı. Yeşilmen'e ihanet iddiaları sorulunca, "Ali'nin eski eşinin montajıdır." deyip aldatılmadığını söyledi. İşte olayın detayları...Sosyal medyada bir kadınla mesajlaşmaları ortaya çıkan Ali Uğur Akbaş'ın, konuştuğu kadına çıplak fotoğrafını attığını, kadının da Akbaş'a çıplak fotoğrafını yolladığı iddia edildi.Yeliz Yeşilmen'e aldatılma iddiaları sorulunca, "O görüntüler montajdır. Bu montajı yapan kişi de Ali'nin eski eşi Gülbin'dir. Aramızı bozmaya çalışıyor." dedi.GÖRÜNTÜLER CANLI YAYINA TAŞINAMADIGörüntülerin skandal olduğunu söyleyen Söylemezsem Olmaz ekibi, fotoğrafların cinsel içerikli olduğundan ötürü veremediklerini de belirtti.