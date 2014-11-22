Wilma Elles'i mest eden evlilik teklifi!

Sözcü'de yer alan habere göre Wilma Elles ’i tatil için Kapadokya ’ya götüren Kerem Göğüş, ona sabahın erken saatlerinde balona binmeyi teklif etti.



TEKLİF PANKARTLA GELDİ



İşadamı, balonla bin metreye yükseldiklerinde aşağıda “Will you marry me?” (Benimle evlenir misin?) yazılı bir pankart açtırdı. Çok şaşıran Elles, sevgilisini dudaklarından öperek ‘evet ’ dedi.



Magazin dünyasının gözde çifti, yabancı turistlerin alkışları eşliğinde birbirine sarılarak romantik anlar yaşadı. Wilma Elles, kendisi için açılan pankartı görünce çok duygulandı.