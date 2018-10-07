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Walking Dead Dizisinin Usta Oyucusu Scott Wilson Hayatını Kaybetti

Kanser hastalığıyla mücadele eden Walking Dead dizisinin usta oyuncusu Scott Wilson 76 yaşında hayatını kaybetti.

Walking Dead Dizisinin Usta Oyucusu Scott Wilson Hayatını Kaybetti

Kanser hastalığıyla mücadele eden Walking Dead dizisinin usta oyuncusu Scott Wilson 76 yaşında hayatını kaybetti.

07 Ekim 2018 Pazar 18:48
Walking Dead Dizisinin Usta Oyucusu Scott Wilson Hayatını Kaybetti

Çok sevilen AMC dizisi Walking Dead'in usta oyuncusu Scott Wilson 76 yaşında yaşamını yitirdi. 50 yıllık oyunculuk kariyeriyle Hollywood'un en saygın oyuncularından biri olan Scott Wilson, 2010 ile 2014 yılları arasında Walking Dead dizisinde Hershel Greene karakterini canlandırmıştı.

ÖLÜM HABERİ TWİTTER HESABINDAN DUYURULDU

Bir süredir kanserle mücadele eden Wilson'ın ölümü, sanatçının Twitter hesabından duyuruldu.

SCOTT WILSON KİMDİR?

Wilson, 29 Mart 1942'de Atlanta'da dünyaya geldi. 1960 yılında liseden mezun olan Wilson, üniversiteyi bırakıp oyuncu olma hayaliyle Los Angeles'a gitti. 1960'tan 2010'a kadar 50'den fazla filmde rol alan oyuncunun filmlerinden bazıları The Great Gatsby, Dead Man Walking ve Pearl Harbor...

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