Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Haberi oyuncu Hamdi Alkan, Twitter'dan duyurdu.
Alkan sayfasına "Sevgili dostum, yönetmen Cankat Ergin’in vefat haberini öğrendim...Çok üzgünüm.Mekanı cennet olsun..Tüm ailesine sabır dilerim...." notunu düştü.
Cankat Ergin, önceki gün durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybeden usta yönetmen bugün Mudanya Kumyaka Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kumyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.