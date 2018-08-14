banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93932
ALTIN
252.267
DOLAR
6.5611
STERLİN
8.1885
EURO
7.4834
TBMM Başkanı Yıldırım yarın KKTC’ye geliyor...
YILDIRIM YARIN KKTC’YE GELİYOR
Başbakan Erhürman 23 maddelik önlem paketini açıkladı
HÜKÜMETTEN : 23 MADDELİK ÖNMEM...
Tarım ve Hayvancılığa 5 milyon TL faiz destekli kredi sağlanacak
5 MİLYON TL’LİK KAYNAK
İşte Dolar ve Euro'da son durum!
İŞTE DOLAR VE EURO'DA SON...
banner282

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizileri' Kaygısızlar', 'Unutabilsem' ve 'Aynalı Tahir'in yönetmeni Cankat Ergin hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizileri' Kaygısızlar', 'Unutabilsem' ve 'Aynalı Tahir'in yönetmeni Cankat Ergin hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2018 Salı 10:16
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Haberi oyuncu Hamdi Alkan, Twitter'dan duyurdu.

Alkan sayfasına "Sevgili dostum, yönetmen Cankat Ergin’in vefat haberini öğrendim...Çok üzgünüm.Mekanı cennet olsun..Tüm ailesine sabır dilerim...." notunu düştü.

Cankat Ergin, önceki gün durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybeden usta yönetmen bugün Mudanya Kumyaka Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kumyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarkıcı Nez’e silahlı saldırı şoku
Şarkıcı Nez’e silahlı saldırı şoku
HADİSE'DEN ÜZÜCÜ HABER
HADİSE'DEN ÜZÜCÜ HABER
Tarkan, Aşka Geldi! Eşine Yazdığı Mesaj Binlerce Beğeni Aldı
Tarkan, Aşka Geldi! Eşine Yazdığı Mesaj Binlerce Beğeni Aldı
Demet Şener'in sırrı aynaya yansıdı
Demet Şener'in sırrı aynaya yansıdı
Gülben Ergen, hastaneye kaldırıldı
Gülben Ergen, hastaneye kaldırıldı
Çocuklar Duymasın'da ters köşe!
Çocuklar Duymasın'da ters köşe!
Dava sonrası duygusal paylaşım!
Dava sonrası duygusal paylaşım!
"Beyaz hayatta evlenemez, çünkü..."
"Beyaz hayatta evlenemez, çünkü..."
Mustafa Ceceli'ye büyük şok!
Mustafa Ceceli'ye büyük şok!
Burs verdiği kişi, oyuncuya hayatının şokunu yaşattı!
Burs verdiği kişi, oyuncuya hayatının şokunu yaşattı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim