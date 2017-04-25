Ünlü Sanatçıdan Umutları Yıkan Haber!

İbrahim Erkal’dan kötü haber!



İbrahim Erkal’ın son sağlık durumu için yapılan açıklamada ünlü türkücünün herhangi bir yaşama belirtisi göstermediği belirtildi.Türkücü İbrahim Erkal beyin kanaması geçirip ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda tutulan İbrahim Erkal için umutlar tamamen tükendi.İbrahim Erkal’ın son sağlık durumu için yapılan açıklamada türkücünün herhangi bir yaşama belirtisi göstermediği belirtilerek sevenlerine kötü haber verildi.Hastaneden yapılan açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavisi süren İbrahim Erkal’ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi.İbrahim Erkal’ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.