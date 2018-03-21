Ünlü oyuncuya büyük şok! Çıplak fotoğraflarını..

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu hacker kurbanı oldu

'Arka Sokaklar' adlı dizide 'Sinan' karakterini canlandıran ve şu sıralar 'Savaşçı' dizisinde rol alan Berk Oktay' ile eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay'ın özel fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildi. Fotoğraflar, Şarapcıoğlu'nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşıldı.

Sosyal medya hesabı hacklenen ünlüler kervanına Berk Oktay' ve eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay da katıldı. Sosyal medyada şok etkisi yaratan fotoğraflar kısa sürede silindi.

Fotoğrafların nasıl ve kimler tarafından ele geçirildiği anlaşılamazken, Merve Şarapçıoğlu yüzünde bandaj olan bir fotoğrafını yayınlayarak eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Ancak aynı fotoğrafın hack’lenen görseller arasında bulunması kafaları karıştırdı. Fotoğrafın bir estetik operasyon sonrası çekildiği ihtimali üzerinde de duruluyor.

İşte Berk Oktay’ın eşinin hesabından paylaşılan o karelerin bazıları;