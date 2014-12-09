Ünlü Oyuncu Hastaneye Kaldırıldı

Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Paramparça adlı dizi ile ekrana dönen oyuncu sette rahatsızlandı.









Paramparça dizisinde Nurgül Yeşilçay ile birlikte başrolü paylaşan Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı.

Çekimleri yoğun bir şekilde devam eden dizi setinde aniden rahatsızlanan ve dayanılmaz ağrılar çekmeye başlayan Petekkaya, acil olarak Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ünlü oyuncunun böbrek taşı düşürdüğü öğrenildi. Petekkaya'nın hastaneye kaldırılması nedeniyle Paramparça dizisinin seti de bugün iptal edildi. Ünlü oyuncu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol aldığı sıralarda da yoğun çalışma sonrası bir süre hastanede tedavi görmüştü.