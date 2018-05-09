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Törene damga vuran dekolte! Elbisenin altı şaşı etti

Ünlü oyuncu Cansu Taşkın, Altın Palmiye Magazin Ödülleri Töreni'nde dekoltesiyle geceye damgasını vurdu.

Törene damga vuran dekolte! Elbisenin altı şaşı etti

Ünlü oyuncu Cansu Taşkın, Altın Palmiye Magazin Ödülleri Töreni'nde dekoltesiyle geceye damgasını vurdu.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 08:43
Törene damga vuran dekolte! Elbisenin altı şaşı etti

Altın Palmiye Magazin ödülleri Swissotel The Bosphorus'da düzenlen törenle sahiplerini buldu.

CANSU TAŞKIN DEKOLTESİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği geceye ünlü oyuncu Cansu Taşkın dekolte kıyafetiyle damgasını vurdu.

BOL BOL POZ VERDİ

Karmen Aksu imzalı kıyafetiyle bol bol poz veren Taşkın, fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına eklediği notla organizasyon sahiplerine, Karmen Aksu'ya ve kuaförüne teşekkür etti.

İşte Taşkın'ın Instagram paylaşımına eklediği not:

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