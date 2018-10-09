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Tarkan'dan eşine büyük yasak!

Tarkan, Temmuz ayında dünyaya gelen kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun sağlığı için ambalajlı gıdayı yasakladı.

Tarkan'dan eşine büyük yasak!

Tarkan, Temmuz ayında dünyaya gelen kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun sağlığı için ambalajlı gıdayı yasakladı.

09 Ekim 2018 Salı 21:55
Tarkan'dan eşine büyük yasak!

Megastar Tarkan ailesi için elinden geleni yapıyor. Kızı Liya'yı emziren eşi Pınar'a ambalajlı gıdayı yasakladı. İzmir köylerine haber saldı. Yağ, peynir, yumurta ısmarladı.

ORGANİK ÜRÜNLER SİPARİŞ VERMEYE BAŞLADI

Eşi Pınar Tevetoğlu ile 3 ay önceAlmanya'da dünyaya gelen kızları Liya'nın üzerine titreyen Tarkan, ailesinin sağlığı için her şeyi düşünüyor. Kızlarını anne sütüyle besleyen eşinin paketlenmiş gıdalar tüketmemesini isteyen Megastar, bunun için de doğaya yöneldi. Ünlü sanatçı, kurucusu olduğu İzmir'in Seferihisar ilçesinin Orhanlı Köyü'ndeki Doğa Okulu ve civar köylerde yetiştirilen organik ürünlerden ailesi için Liya'nın doğumundan itibaren sipariş vermeye başladı.

'MEGA BABA'

Organik yumurtalardan sebze ve meyveye, katkı maddesi olmadan üretilen peynir ve zeytinyağına kadar pek çok üründen satın alan Megastar, hem ailesinin sağlıklı beslenmesine hem de doğanın korunmasına katkı sağladı. Ünlü sanatçı, bu hamlesiyle 'Mega baba' lakabının hakkını vermeyi başardı.

TIPKI BABASINA BENZİYOR

Tarkan'ın Temmuz ayında dünyaya gelen kızı Liya Tevetoğlu'nu görenler ise tıpkı babasına benzediğini söylüyor.

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