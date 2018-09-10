banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93360
ALTIN
247.771
DOLAR
6.4412
STERLİN
8.3373
EURO
7.4529
Hayvancılardan Tarım Bakanına Yeni Öneri
HAYVANCILARDAN TARIM BAKANINA YENİ ÖNERİ
Özersay’a öfke!
ÖZERSAY'A ÖFKE!
Hayvancılar, Tarım Bakanlığı’na Yürüdü
HAYVANCILAR, TARIM BAKANLIĞI’NA YÜRÜDÜ
Kritik Görüşme Başladı…!
Son Dakika
Kritik Görüşme Başladı…!
banner282
Flaş Haber
Özersay’a öfke!
Kapat

Sonunda yakalandı!

Sonunda yakalandı!

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:10
Sonunda yakalandı!

İlker İnanoğlu, Playboy güzeliyle yakalandı

Usta yapımcı Türker İnanoğlu ve Filiz Akın'ın oğlu, oyuncu İlker İnanoğlu, önceki gün Elif Çelik ile Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere yakalandı.

İlker İnanoğlu, önceki gün Levent’te yer alan bir AVM’de hayranları tarafından yakalandı. İnanoğlu, Amerika’da verdiği çıplak pozların ardından Playboy dergisine soyunarak kapak olan, Lübnan asıllı Diyarbakır’lı güzel Elif Çelik ile baş başa yemek yediği görüntüler hayranlarının kamerasına yansıdı.

HAYRANI ÇEKTİ

Fotoğrafı, İlker İnanoğlu'nu ‘Arka Sokaklar' dizisinden tanıyan bir hayranı çekip sosyal medyada paylaştı. İnanoğlu’nun manken Elif Çelik’le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

ilkerinanoglu

İLKER İNANOĞLU İLE GÖRÜNTÜLENEN ELİF ÇELİK KİMDİR?

Dünyaca ünlü bir erkek dergisinin modelliğini yapan Türk manken Elif Çelik, önceki gün Türk sinemasının efsane isimlerinde biri olan Türker İnanoğlu’nun oyuncu oğlu İlker İnanoğlu ile objektiflere yakalanmıştı. Yaşanan bu olayın ardından akıllara Elif Çelik kimdir sorusu geldi. Sosyal medyada 227 bini aşkın takipçisi olan manken Elif Çelik, aslen Lübnanlıdır. Elif Çelik, 15 Aralık 1988 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi.

innaoglu

Son Güncelleme: 10.09.2018 11:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıfır makyaj
Sıfır makyaj
O eski halinden eser yok şimdi… Beckham saç ektirdi iddiası
O eski halinden eser yok şimdi… Beckham saç ektirdi iddiası
Konserde bir anda yere yığıldı!
Konserde bir anda yere yığıldı!
Yıldız Tilbe iç çamaşırlı poz verdi
Yıldız Tilbe iç çamaşırlı poz verdi
Bülent Ersoy’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!
Bülent Ersoy’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!
Defne Samyeli’den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı
Defne Samyeli’den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı
Savaşcı Türkler arıyorum!
Savaşcı Türkler arıyorum!
Victoria's Secret seçmelerine katılan ilk Türk o oldu!
Victoria's Secret seçmelerine katılan ilk Türk o oldu!
Hazar Ergüçlü'den aile fotoğrafı
Hazar Ergüçlü'den aile fotoğrafı
Nurgül Yeşilçay'a büyük şok! Haciz...
Nurgül Yeşilçay'a büyük şok! Haciz...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim