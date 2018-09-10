Sonunda yakalandı!

İlker İnanoğlu, Playboy güzeliyle yakalandı

Usta yapımcı Türker İnanoğlu ve Filiz Akın'ın oğlu, oyuncu İlker İnanoğlu, önceki gün Elif Çelik ile Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere yakalandı.

İlker İnanoğlu, önceki gün Levent’te yer alan bir AVM’de hayranları tarafından yakalandı. İnanoğlu, Amerika’da verdiği çıplak pozların ardından Playboy dergisine soyunarak kapak olan, Lübnan asıllı Diyarbakır’lı güzel Elif Çelik ile baş başa yemek yediği görüntüler hayranlarının kamerasına yansıdı.

HAYRANI ÇEKTİ

Fotoğrafı, İlker İnanoğlu'nu ‘Arka Sokaklar' dizisinden tanıyan bir hayranı çekip sosyal medyada paylaştı. İnanoğlu’nun manken Elif Çelik’le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İLKER İNANOĞLU İLE GÖRÜNTÜLENEN ELİF ÇELİK KİMDİR?

Dünyaca ünlü bir erkek dergisinin modelliğini yapan Türk manken Elif Çelik, önceki gün Türk sinemasının efsane isimlerinde biri olan Türker İnanoğlu’nun oyuncu oğlu İlker İnanoğlu ile objektiflere yakalanmıştı. Yaşanan bu olayın ardından akıllara Elif Çelik kimdir sorusu geldi. Sosyal medyada 227 bini aşkın takipçisi olan manken Elif Çelik, aslen Lübnanlıdır. Elif Çelik, 15 Aralık 1988 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi.