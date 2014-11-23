Sinan Serter sevgilisiyle çok mutlu

Eski eşin yeni aşkı



Güneş'in haberine göre Özlem Yıldız ’ın eski eşi Sinan Serter, önceki akşam Nişantaşı Atiye Sokak ’ta isminin Başak olduğu bilinen yeni sevgilisiyle akşam yemeği yedi.



Bu sırada gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan Serter'in sevgilisi yüzünü gizledi.