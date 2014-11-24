Sinan Akçıl: 'Oylamanın açık olacağını bilmiyordum'

Güneş'in haberine göre Eurovision'a rakip olarak TMB (Türk Müzik Birliği) tarafından düzenlenen Türkvizyon Şarkı Yarışması'nın finali 25 ülkenin katılımıyla önceki akşam Tataristan ’ın Kazan şehrinde yapıldı. Yarışmanın finalini Türkiye ’yi temsil eden Funda Kılıç 128 puanla 15. sırada tamamlarken 226 puan alan Kazakistan bu yılın kazananı oldu. Ev sahibi Tataristan ise yarışmayı 2. sırada tamamladı.



Oylama meğer açıkmış



Türkiye adına jüride şarkıcı Sinan Akçıl yer aldı. Akçıl ’ın yarı finalde birçok ülkeye 1 puan vermesi finalde Türkiye ’nin aleyhine oldu. Müzisyeni protesto eden jüri üyeleri final oylamasında Türkiye ’ye 1 puan verdi. Bu nedenle yarı finalde 2. olan Funda, yarışmayı 15. tamamladı. Yarışmadan hüzünlü ayrılan Akçıl “Ben oylamanın açık olacağını bilmiyordum. Yarı finalde beğenmediğim tüm şarkılara 1 puan verdim. O yüzden alınmışlar" dedi. Akçıl, finalde en az 7 puan dağıtsa da diğer jüri üyelerinin yarı finaldeki tavrına karşı kısasa kısas yapmasına engel olamadı.



KKTC ’Yİ ALMADILAR



Geçen yıl ilki Türk Dünyası Başkenti Eskişehir ’de yapılan yarışmada yer alan KKTC, Kazan ’daki yarışmaya alınmadı. Kıbrıs ’taki elemelerde ‘Sessiz Gidiş ’ adlı şarkısıyla birinci olan İpek Amber, çağrıldığı yarışmada son anda yarıştırılmadı. Bu duruma Rusya ’nın siyasi baskısının etkili olduğu iddia edildi. Kazan ’a giden Amber, "Organizasyonun tüm çabalarına rağmen son anda yarıştırılmadığım için çok üzgünüm. Ancak organizasyonun çabasına teşekkür ederim" dedi.

