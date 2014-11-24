Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Sinan Akçıl: 'Oylamanın açık olacağını bilmiyordum'

Güneş'in haberine göre Eurovision'a rakip olarak TMB (Türk Müzik Birliği) tarafından düzenlenen Türkvizyon Şarkı Yarışması'nın finali 25 ülkenin katılımıyla önceki akşam Tataristan ’ın Kazan şehrinde yapıldı

Sinan Akçıl: 'Oylamanın açık olacağını bilmiyordum'

Güneş'in haberine göre Eurovision'a rakip olarak TMB (Türk Müzik Birliği) tarafından düzenlenen Türkvizyon Şarkı Yarışması'nın finali 25 ülkenin katılımıyla önceki akşam Tataristan ’ın Kazan şehrinde yapıldı

24 Kasım 2014 Pazartesi 07:30
Sinan Akçıl: 'Oylamanın açık olacağını bilmiyordum'
banner238
Güneş'in haberine göre Eurovision'a rakip olarak TMB (Türk Müzik Birliği) tarafından düzenlenen Türkvizyon Şarkı Yarışması'nın finali 25 ülkenin katılımıyla önceki akşam Tataristan ’ın Kazan şehrinde yapıldı. Yarışmanın finalini Türkiye ’yi temsil eden Funda Kılıç 128 puanla 15. sırada tamamlarken 226 puan alan Kazakistan bu yılın kazananı oldu. Ev sahibi Tataristan ise yarışmayı 2. sırada tamamladı.

Oylama meğer açıkmış

Türkiye adına jüride şarkıcı Sinan Akçıl yer aldı. Akçıl ’ın yarı finalde birçok ülkeye 1 puan vermesi finalde Türkiye ’nin aleyhine oldu. Müzisyeni protesto eden jüri üyeleri final oylamasında Türkiye ’ye 1 puan verdi. Bu nedenle yarı finalde 2. olan Funda, yarışmayı 15. tamamladı. Yarışmadan hüzünlü ayrılan Akçıl “Ben oylamanın açık olacağını bilmiyordum. Yarı finalde beğenmediğim tüm şarkılara 1 puan verdim. O yüzden alınmışlar" dedi. Akçıl, finalde en az 7 puan dağıtsa da diğer jüri üyelerinin yarı finaldeki tavrına karşı kısasa kısas yapmasına engel olamadı.

KKTC ’Yİ ALMADILAR

Geçen yıl ilki Türk Dünyası Başkenti Eskişehir ’de yapılan yarışmada yer alan KKTC, Kazan ’daki yarışmaya alınmadı. Kıbrıs ’taki elemelerde ‘Sessiz Gidiş ’ adlı şarkısıyla birinci olan İpek Amber, çağrıldığı yarışmada son anda yarıştırılmadı. Bu duruma Rusya ’nın siyasi baskısının etkili olduğu iddia edildi. Kazan ’a giden Amber, "Organizasyonun tüm çabalarına rağmen son anda yarıştırılmadığım için çok üzgünüm. Ancak organizasyonun çabasına teşekkür ederim" dedi.
Anahtar Kelimeler:
Sinan AkçılYarı Finalşarkı YarışmasıPuanSon Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim