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Şebnem Bozoklu günden güne eriyor

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Şebnem Bozoklu, iki ayda fazla kilolarından kurtuldu

Şebnem Bozoklu günden güne eriyor

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Şebnem Bozoklu, iki ayda fazla kilolarından kurtuldu

22 Kasım 2014 Cumartesi 19:54
Şebnem Bozoklu günden güne eriyor
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Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Şebnem Bozoklu, iki ayda fazla kilolarından kurtuldu.

Spor yapıp düzenli beslenen ünlü oyuncu, 15 kilo verdi. 67 kilodan 52 kiloya inen Bozoklu, şöyle konuştu: "Kick boks, çocukluk hayalimdi ve hep yapmak istediğim bir spordu. Bir süredir dünya şampiyonumuz Apache Serkan ile çalışıyorum. 30'umdan sonra fırsat buldum. Bence antrenmanı en zevkli spor. Ayrıca paleo beslenme biçimiyle besleniyorum. Yıllardır yapmam gereken şeyin bu olduğunu fark ettim. Kick boks ve paleo bana hiç zorlanmadan iki ayda 15 kilo verdirdi."

Bozoklu, paleo beslenme biçimini ise şöyle anlattı: "İşlenmiş hiçbir gıda tüketmiyorum. İşlenmemiş gıdalarla besleniyorum. Meyve, sebze ve proteinleri en saf haliyle yiyorum. Gluten alerjim olduğu için buğday ve un tüketmiyorum."
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KiloKick BoksSon Haberler
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