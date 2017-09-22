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22 Eylül 2017 Cuma 09:08

Şarkıcı Nevin: Hamile Kalacağıma İhtimal Vermedim!

Şarkıcı Nevin: Hamile Kalacağıma İhtimal Vermedim!
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Mehmet Ali Erbil geçen ay Nişantaşı'nda otel çıkışı genç bir kadınla görüntülenmiş, daha sonra şovmenin yanındaki kişinin şarkıcı Nevin olduğu ortaya çıkmıştı.

Dün ortaya atılan bir iddia ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Hamile olduğu öne sürülen şarkıcı Nevin, Vatan Gazetesi'ne açıklamalardu bulundu. İşte Nevin'in açıklamaları:

"Hamile olduğumu 30 Ağustos’ta öğrendim. Şu an 6.5 haftalık hamileyim. Mehmet Ali çocuğu doğurmamı istemiyor. ‘Bebeği hemen aldır, ben hastayım bakamam. O çocuk kaç sene baba görecek. Doğurursan senin hakkında ne söylerler’ diyor."

"İnanın psikolojim çok kötü. Sürekli yemek yiyorum, çirkinleştim, kilo aldım. Çok duygusalım, sürekli ağlıyorum. Bir de bunların üzerine Mehmet Ali ile ilgili çıkan haberler. Geçen gün bir kızla sevgili diye haberi çıktı. Yok Kıbrıs’a giderken iki kızla görüntülendi. İyi değilim."

"Mehmet Ali’yi çok sevdim, kandım, inandım. Karı koca gibi 3 aydır her gün beraberdik. Sevdiğim adamdan hamile kaldım. Tabii ki doğurmak isteyeceğim. Ama inanın hamile kalacağım aklımın ucundan geçmedi. Adam hasta bir de yaşlı ya doğal olarak ihtimal vermedim."

"Mehmet Ali’ye ‘Bana boş kağıda şartlarını yaz, altına imzamı atarım. Senden mal mülk istemiyorum. Tek isteğim bu bebeği nüfusuna al, soyadını ver. İstersen sonra benden ayrıl. Ele güne karşı bu çocuğu kabul etmen gerekiyor. Sonuçta bir starsın’ dedim. Kabul etmiyor."

3 çocuk babası Erbil, hamilelik sorularını, "Özel hayatım hakkında yorum yapmayacağım" diyerek geçiştirdi.

Öte yandan Mehmet Ali Erbil'in 2 aylık hamile olan sevgilisi Nevin'in geçtiğimiz pazartesi günü çocuğunu aldırdığı ortaya çıktı. Duymayan Kalmasın programına bağlanan Nevin, "Çocuğu aldırmaya Mehmet Ali'nin abisi Mustafa Erbil ve şoförüyle gittim. Çocuğu aldırtıktan sonra Mehmet Ali Erbil çantama 5 bin dolar attı" dedi.

Nevin'in bu açıklamalarından sonra Mehmet Ali Erbil de suskunluğunu bozdu. Erbil'in açıklamaları şöyle:

"Benim için aile kavramı çok önemli bugüne kadar eşlerime olsun çocuklarıma olsun hep korumacı oldum, hep saygılı davrandım. Bu konularda konuşmak istemiyorum. Ama artık olaylar öyle bir raddeye geldi ki bir çocuk bir yavru iki insanın sevgisinden oluşur, böyle bir şey yok ortada. İki, üç kez görüştüğüm insandan ben nasıl çocuk sahibi olabilirim? Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım, böyle bir şey yaşamam da. Ama daha önceki çocuklarım seviden doğmuş parçalarım. İş başka raddeye geldi 2. el arabaya kadar istediler benden. 260 bin TL değerinde. Nevin hamileliği sonlandırdı."

 
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