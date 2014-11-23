Oteller Engin Altan'a emanet!..

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre sosyetik güzel Neslişah Alkoçlar'la evlendikten sonra arkadaş çevresi, gittiği mekanlar hatta giyim tarzını bile değiştiren Engin Altan Düzyatan, Alkoçlar Ailesi'nin gönlünü fethetti. Magazin dünyasından sosyete alemine terfi eden yakışıklı oyuncu, şimdi de turizm sektörüne atılıyor. Ender Alkoçlar'ın "Otellerimle tüm ailem gibi senin de ilgilenmeni istiyorum" dediği Engin Altan Düzyatan, kayınpederinin bu teklifini düşünmeden kabul etti.



Ünlü oyuncu, önceki akşam Alkoçlar'a ait Taksim'deki bir otele girerken görüntülendi. Hızlı adımlarla otele giren Engin Altan Düzyatan, içeride yaklaşık 3 saat kaldı. Ender Alkoçlar'la toplantı yaptığı ortaya çıkan ünlü oyuncu, otellerde nasıl bir görev yapacağı konusunda kayınpederinden bilgi aldı.



Engin Altan Düzyatan'ın yerli ve yabancı hayranlarını otellerine çekmek istediği konuşulan Ender Alkoçlar'ın damadına güveninin de tam olduğu öğrenildi. Engin Altan Düzyatan'ın bu teklifi kabul etmesindeki en büyük neden ise eşi Neslişah Alkoçlar'ın yoğun baskısı...