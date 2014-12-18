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Nurgül Yeşilçay İçin 2 Milyon Dolarlık Teklif!

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'a teklif yağıyor...

Nurgül Yeşilçay İçin 2 Milyon Dolarlık Teklif!

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'a teklif yağıyor...

18 Aralık 2014 Perşembe 11:44
Nurgül Yeşilçay İçin 2 Milyon Dolarlık Teklif!
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Nurgül Yeşilçay İçin 2 Milyon Dolarlık Teklif!
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'a teklif yağıyor...

Nurgül Yeşilçay Sonra Oku
Nurgül Yeşilçay, astronomik dizi ücretinin ardından reklamcıların da gözdesi oldu. İspanyol mücevher firması çimen gözlü Oyuncuya 2 milyon dolar teklif etti

Rol aldığı diziden 140 bin liralık bölüm başı ücretiyle rekor kıran sanatçıya, bir İspanyol mücevher firması Ortadoğu yüzü olması için 2 milyon dolar teklif etti. Reklam filmi konusunda ince eleyip sık dokuyan Yeşilçay’ın teklife sıcak baktığı öğrenildi. 

Son Güncelleme: 18.12.2014 11:46
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Nurgül Yeşilçay İçin 2 Milyon Dolarlık Teklif!
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