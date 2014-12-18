Nurgül Yeşilçay İçin 2 Milyon Dolarlık Teklif!

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'a teklif yağıyor...



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Nurgül Yeşilçay, astronomik dizi ücretinin ardından reklamcıların da gözdesi oldu. İspanyol mücevher firması çimen gözlü Oyuncuya 2 milyon dolar teklif etti



Rol aldığı diziden 140 bin liralık bölüm başı ücretiyle rekor kıran sanatçıya, bir İspanyol mücevher firması Ortadoğu yüzü olması için 2 milyon dolar teklif etti. Reklam filmi konusunda ince eleyip sık dokuyan Yeşilçay’ın teklife sıcak baktığı öğrenildi.