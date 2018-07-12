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Makyajsız halini paylaştı olay oldu!

Makyajsız halini paylaştı olay oldu!

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:11
Makyajsız halini paylaştı olay oldu!

Makyajsız fotoğraf akımına Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da uydu. Yaptığı her paylaşımla gündem yaratan Şeyma Subaşı, Instagram hesabının story bölümünde makyajsız fotoğrafını paylaşması çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı'nın makyajsız paylaşımı sosyal medya olay oldu. Kimi takipçileri Subaşı'nın makyajsız fotoğrafını beğenirken kimi takipçileri ise fotoğrafı beğenmedi.

"MAKYAJSIZ" AKIMINA UYDU 

Şeyma Şubaşı'nın makyajsız fotoğrafını değerlendiren takipçileri, makyajsız fotoğrafıyla Instagram'ın akımlarından biri olan "No make up" akımına uyduğu yorumlarında bulundu. Bazı takipçileri Subaşı'nın makyajsız fotoğrafını eleştirilirken bazı takipçileri ise çok beğendi. Paylaşımı beğenen takipçileri, "Doğal güzelliğiyle büyüledi" yorumunu yaptı.

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