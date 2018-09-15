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Lady Gaga tecavüz sonrası yaşadıklarını anlattı

Lady Gaga, 19 yaşındayken tecavüze uğradığını daha önce itiraf etmişti. Ünlü şarkıcı bu defa, tecavüz olayı sonrasında yakalandığı hastalığı açıkladı.

Lady Gaga tecavüz sonrası yaşadıklarını anlattı

Lady Gaga, 19 yaşındayken tecavüze uğradığını daha önce itiraf etmişti. Ünlü şarkıcı bu defa, tecavüz olayı sonrasında yakalandığı hastalığı açıkladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:31
Lady Gaga tecavüz sonrası yaşadıklarını anlattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, Vogue dergisinin Ekim 2019 sayısı için objektif karşısına geçti ve 19 yaşında yaşadığı tecavüz olayı ve sonrasında olanlarla ilgili konuştu.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan ve en son A Star is Born filminde Bradley Cooper’la başrolleri paylaşan 32 yaşındaki Gaga, yıllar önce başına gelen tecavüz olayı sonrasında çok büyük sıkıntılar yaşadığını anlattı.

İki yıl önce verdiği bir röportajda, bir müzk prodüktörü tarafından tecavüze uğradığı günden itibaren travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) yaşadığını açıklayan Lady Gaga, bu defa sahip olduğu fibromiyalji hastalığını bu olayın tetiklediğini söyledi.

Lady Gaga tecavüze uğradığını yıllar boyunca herkesten sakladığını ve kimsenin durumunu bilmediğini söylerken, olay yıllar sonra açığa çıktığındaysa, neredeyse bir canavar doğduğunu ve yaşadığı sıkıntılardan kurtulmanın yolunun da bu canavarla yüzleşmek olduğunu itiraf etti.

BİZ ONLARI UNUTSAK BİLE...

Lady Gaga yaşadığı psikolojik sorunların kendisine fiziksel olarak da zarar verdiğini söyleyerek, "Kendimi sürekli bir dönme dolapta gibi hissediyorum. Sanki her an yere çakılacak gibiyim” dedi.

Lady Gaga'ya göre yaşadığımız travmaların da kendi hafızaları var ve biz onları unutsak bile onlar kendilerini bir şekilde hatırlatmaya devam ediyor.

Lady Gaga, iki yıl önce Lady Gaga, 19 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf etmiş, bu açıklamasından sonra pek çok ünlü isim Gaga’ya destek olmuştu.

*Fibromiyalji sendromu kas-iskelet sisteminde uzun süreli olabilen, vücutta yaygın ağrıve hassasiyete yol açan bir yumuşak doku romatizmasıdır. Fibromiyalji sendromunun neden geliştiği tam olarak bilinememekle birlkte yapılan araştırmalarda bazı teoriler ileri sürülmüştür. Bu teoriler, uyku bozukluğu, ağrı algılama bozukluğu, santral sinir sisteminde nörotransmitter denilen maddelerin dengesizliği, sinir sistemi ve hormonal sistem bozukluğu, kas ve kas işlevlerinde bozukluk, sempatik sistemin aşırı çalışması olarak sıralanabilir.

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