Kıvanç'ın ağabeyi ölümden döndü!

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre iki hafta önce direksiyon başında kalbi sıkışan ve kaldırıldığı hastanede anjiyo olan Tatlıtuğ, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Beyler ölümden döndüm, bir geçmiş olsun yok mu?” diye takıldı.



Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, “Biraz korkuttum, fakat şimdi çok iyiyim. Sağlığım yerinde, turp gibiyim” dedi.