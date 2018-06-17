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Kıbrıs’ta Volkan Konak rüzgarı...

Kıbrıs’ta Volkan Konak rüzgarı...

17 Haziran 2018 Pazar 21:31
Kıbrıs’ta Volkan Konak rüzgarı...

Kıbrıs’ta Volkan Konak rüzgarı...

‘KUZEYİN OĞLU’NDAN ALBÜM MÜJDESİ

Karadeniz müziğinin başarılı ismi Volkan Konak, bayramın ikinci günü Cratos Premium Hotel’de sevenleriyle buluştu. 

Geniş repertuvarı ve bitmek bilmeyen enerjisi ile sahneden hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti

sunan Konak, şarkı aralarında seslendirdiği şiirlerle hayranlarından tam not aldı. Nobel Balo Salonu’nu dolduran yaklaşık 1500 kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği sanatçı, birbiri ardına sevilen şarkılarını seslendirdi. İki saati aşkın süre sahnede kalan ‘Kuzeyin Oğlu’, hayranlarından bol bol alkış aldı. Sevilen Karadeniz şarkılarının yanı sıra birçok anonim eser ve Türk sanat müziğinden parçalar seslendiren başarılı yorumcu, sahnede anlattığı komik anıları ve fıkraları ile de izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi.

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‘KALICI ESERLER BIRAKMAYA ÇALIŞIYORUM’

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Konak, eylül ayında yeni projelerine başlayacağını belirtti. Konak, “Çok güzel eserler bulduk. Uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım. Altan Çetin üç tane eser hazırladı. Bu albümde kendi bedenime ve kimyama uygun eserlerle çalışmaktan çok mutluyum. İnşallah 2018 sonunda albüme giriyoruz. Kalıcı eserler yapmaya çalışıyorum ve yeni albümümde en az üç tane kalıcı eserim olacak” diyerek, iddiasını ortaya koydu.

‘İZOLE ŞEKİLDE YAŞIYORUM’

Müzik çalışmalarından geriye kalan zamanlarında bol bol spor yaptığına değinen başarılı sanatçı, “Kendime zaman ayırıyorum. Ağaçlarla, kuşlarla ve böceklerle ilgileniyorum. Ramazan’da çalışmadım ve spora ağırlık verdim. Çocuklarım Avrupada’ydı, onları aldım, geldim. 15 Eylül’e kadar durmadan çalışmaya devam edeceğim” dedi.

‘MEMLEKETİMDE ARINIYORUM’

Trabzonlu olan sanatçı, memleketinin kendisi için olmazsa olmazı olduğunun altını çizdi. Trabzon’a gittiğinde özüne döndüğünü söyleyen Konak, “Oraya gidip arınıyorum, yıkanıyorum, kendimi eleştiriyorum. Mezarlarımıza gidiyorum. Biz ruhumuzu mezarlıklarda terbiye eden insanlarız. İnsanlar büyük şehirlerde kendilerini bir ilizyona, bir evcilik oyununa kaptırıyorlar. Oysa bizler memleketimizde bir yerden bir yere giderken hep mezarlıkların önünden geçeriz. Oralarda titreyip, kendime geliyorum” diye konuştu.

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