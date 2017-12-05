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05 Aralık 2017 Salı 16:16

'Kaybettiğin Kadına Bir Dön Bak İstedim'

'Kaybettiğin Kadına Bir Dön Bak İstedim'

'Kaybettiğin Kadına Bir Dön Bak İstedim'
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'Kaybettiğin Kadına Bir Dön Bak İstedim'
40 yaşındaki eski manken ve model Demet Şener, sosyal medyayı sık sık kullanan isimlerden biri. İki çocuk sahibi olmasına rağmen seksi vücudundan ödün vermeyen Demet Şener'in file detaylı elbisesi dikkat çekti.

1995 senesinde Türkiye Güzeli seçilerek kraliçe olan Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı spor içerikli paylaşımlarla fit olmanın sırlarını takipçileriyle paylaşıyor. Düzgün fiziğiyle bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başaran top model Demet Şener, şu sıralar Fox TV’de yayınlanan bir programda jüri üyeliği yapıyor. Yoğun iş temposuna rağmen spor yapmayı ihmal etmeyen Demet Şener, genç kızlara adeta taş çıkartıyor. Şener‘in son olarak Instagram hesabından yanları fileli eteğiyle yaptığı paylaşım kısa bir süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

“KAYBETTİĞİN KADINA DÖN BİR BAK İSTEDİM”

Demet Şener‘in fileli etek paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmayarak Şener‘in fotoğrafına yorum yağdırdı. Demet Şener‘in bazı takipçileri ise İbrahim Kutluay‘a gönderme yaparak “Kaybettiğin kadına dön bir bak istedim” ifadelerine yer verdi.

İşte Demet Şener’in o paylaşımı


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