İşte Survivor'da Eser West'in Yerine Gelen İsim!



Survivor 2017'de Fulya, Seda, Denisa ve Yiğit'in ardından "Survivor'da bu hafta kim elenecek" sorusu cevabını buluyor. Survivor'da Eser West'in yerine gönüllüler takımına Gözaltı yarışmasının ikincisi Bulut Özdemiroğlu katıldı. Survivor son bölümde ise ünlüler takımından Sabriye ile Çılgın Sedat eleme konseyine kaldı. İşte Survivor'da ilk dünden bugüne yaşananlar ve yarışmacılar hakkında bilinmeyenler...Survivor son bölümde Acun Ilıcalı, açlığa dayanamadığı için kendi isteğiyle Survivor'dan ayrılan Eser West'in yerine Gözaltı yarışmasının ikincisi Bulut'un gönüllüler takımına katıldığını açıkladı. Bulut; 5 yıldır Survivor olmayı hedeflediğini, şampiyon olarak hayalini gerçekleştirmeye geldiğini söyledi.Peki Bulut Özdemiroğlu kimdir? Hangi ünlü futbolcunun oğludur?28 yaşında olan Bulut Özdemiroğlu, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Hasan Özdemiroğlu'nun oğludur.Bloggerlık ve kreatif içerik üreticiliği yapan yarışmacı, Beykent Üniversitesi Grafik Dizayn bölümünde eğitim gördükten sonra uzun yıllar Sakaryaspor ve Fenerbahçe alt yapılarında futbol oynadı.Üniversite yıllarında basketbol oynayan Bulut Özdemiroğlu, son yıllarda crossfit sporuyla ilgileniyor.Survivor'ın beşinci haftasında yapılan acil ada konseyinde Eser West'in açlığa dayanamayarak kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldığı açıklandı. West, yeni bölümde arkadaşlarıyla vedalaşarak adaya veda edecek.Acun Ilıcalı Survivor'ın bu akşamki yeni bölümünde Eser West'in yerine yeni bir yarışmacının geleceğini açıkladı."Gelmeden önce kafamda büyük soru işareti vardı. Açlığa dayanabilir miyim, alışabilir miyim diye. California’ya gittim, kendimi denedim, üç gün aç kaldım, yapamam dedim. İlk hafta çok zordu, kriz geçirdim, kendimi tanıyamadım. Açlıktan sinir kirizi geçirdim. Sonra savaşmak istiyorum, bu zor günler geçecek dedim. İkinci hafta hastanelik oldum, bunun yanında özlem de vardı. Her şeye uyum sağladım. Pisliğe, parkurdaki zorluklara... Sadece kendi iç dünyamda yaşadığım şeye yenildim.""Asla kendimi farklı bir şekilde lanse etmek istemedim. Lanse ettiysem bu da açlığımdandır. Açlık gerçekten insanı kendi halinden çıkarıyor. Burada kendimi kaybettiğim zamanlar oldu. Zararım kendimedir, kimseye zarar vermem, kendi kendimi yerim. Baltayı alır masum bir ağaca vururum. En büyük özürüm o ağaçtan. Daha kötü bir duruma düşmek istemiyorum. O teknedeki halimi kimse görsün istemiyorum, ağaca vururken beni kimse öyle tanısın isyemiyorum. Çünkü ben o değilim. Ama açken oluyor.""İyi ki geldim, yaşadım, gördüm. Burada yaşanan her şey gerçek. Bir pişmanlığım yok, ama daha kötüleşmek istemedim. O yüzden akli dengem yerindeyken dönmek bence en doğru, en sağlıklı karar oldu benim için.""Tek pişmanlığım, keşke yapabilseydim ve Kıbrıs’ta olsaydım. Kıbrıs’ta iki final koltuğundan birini boşaltmış gibi hissediyorum kendimi.Buraya kendimle savaşmaya geldim. Her testi geçtim, ne yazık ki sadece açlıkta kaldım."