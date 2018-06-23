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İşte Survivor'da dün akşam elenen isim...

İşte Survivor'da dün akşam elenen isim...

23 Haziran 2018 Cumartesi 09:45
İşte Survivor'da dün akşam elenen isim...

Survivor’da kim elendi? Adadan dün akşam kim gitti? 22 Haziran’da kim elendi?

Survivor kim gitti? sorusu dün gece yanıtlandı! Acun Ilıcalı'nın gece saatlerinde SMS sıralaması sonuçlarını açıklaması ile adadan kimin ayrıldığı da belli oldu. Veda konseyi öncesi 5 isim ev ödülünün sahibi oldu. Peki, Survivor 2018 eleme adayları Turabi, Hakan ve Murat'tan elenen isim hangisi oldu?

‘Survivor kim elendi?” sorusu son dakika SMS sonuçlarını ile belli oldu! Kıbrıs’taki büyük finale gitmeyi garantileyen ilk yarışmacı Adem olmuştu. Survivor’dan elenen isim gece yanıt buldu ve adaya veda eden isim…

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİMLER KAYBETTİ?

Sadece 9 yarışmacının kaldığı programda eleme adayları güçlü isimler arasından çıkmaya devam ediyor. Bu kez eleme adayları arasına girmemek için yarışan ünlüler ve gönüllülerde sembolün sahibi olan isimler Nagihan ve Anıl oldu. Böylece eleme için isim söyleme hakkı kazanan iki yarışmacı tercihlerini takım arkadaşlarından yana kullanmak zorunda kaldı.

SURVIVOR’DA KİM GİTTİ?

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Yarışmanın tamamlanmasına sayılı günler kala 3 favori isim daha eleme listesine eklendi. Sembolü kazanamayan Turabi oylamada adı en çok çıkan isim oldu ve potaya dahil edildi. Bireysel kolyenin sahibi olan Nagihan ise Murat Ceylan’ın adını listeye yazdırdı. Son olarak Anıl’ın Hakan’ın adını vermesiyle eleme adayları ortaya çıkmış oldu. Eleme heyecanının yaşanacağı programda Murat, Hakan ve Turabi adada kalmak için mücadele edecek.

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SURVİVOR’DA EN SON KİM ELENDİ?

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Geçtiğimiz hafta içerisinde ünlüler takımı yarışmacılarının azalmasıyla birlikte her iki takımdan da adaylar konseye çıkmaya başlamıştı. Son olarak Murat ve Turabi ile konseye çıkan Sema yarışmaya veda eden isim olmuştu. Dün akşam yayınlanan son bölümde ise adaya veda eden isim Murat Ceylan oldu.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra’ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü’nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitnessa olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8’de başlayan “Para Bende” adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.

2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan “Yeni Nesil” adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekmiştir. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynamıştır.

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