İşte Survivor All Star Kadrosu!

İzleyiciler Survivor 2018 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını internette araştırıyor. Survivor 2018 All Star kadrosu büyük ölçüde belli oldu. Acun Ilıcalı, beklenen açıklamayı yaptı. Peki Survivor 2018 ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Survivor 2018 kadrosunda kimler var?

TV8’de yayınlanan Survivor yarışma programı izleyiciler tarafından heyecan ve merakla takip ediliyor. 2018 Survivor ne zaman başlayacak? Bu sene Survivor yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı , TV8’de Survivor ne zaman başlayacak sorusuna cevap verdi. İşte Survivor yayın tarihi ve bu seneki Survivor yarışmacıları..

TV8’de yayınlanan 10 Şubat Gel Konuşalım adlı programa konuk olan Acun Ilıcalı Survivor 2018’in 10 Şubat’ta başlayacağını duyurdu. Survivor 2018’de bir ilk yaşanacak. All-Starlar, yeni Gönüllülere karşı yarışacak.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2018'de önceki yıllarda başarı göstermiş yarışmacıların bir arada yarışacağı bir All Star grubu kuruluyor. Yarışmanın yapımcısı ve sunucu olan Acun Ilıcalı, adaya gidecek 8 kişinin ismini açıklamıştı. Son olarak Survivor 2018 All Star'a katılacak olan iki ismin daha belli olduğu, bu isimlerin ise Ümit Karan ve Nihat Doğan olarak belirlendiği öğrenildi.

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI KİMLER? ÜNLÜLER ALL STAR -GÖNÜLLÜLER

İşte şu ana kadar açıklanan isimler:

All Starlar: Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntemepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu

Gönüllüler: Cumali Akgül

BEYAZ SAYESİNDE SURVİVOR’DA YARIŞMACI OLDU

Iğdır’dan başlayıp tam 1500 km yürüyen Cumali Akgül, Beyazıt Öztürk’ün sayesinde Survivor’a yarışmacı oldu. 50 gün süren yürümenin sonucunda Acun Ilıcalı ile buluşan Cumali, belli testlerde başarılı olamadığından ilk elemede kabul edilmedi. Beyaz, Cumali’nin bu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Beyaz, Cumali konusunda söylediği övgü dolu sözler sonunda Acun Ilıcalı’nın kabul etmesini sağladı. Böylelikle Survivor’un 2018’de yayınlanacak bölümünün ilk yarışmacısı Cumali Akgül oldu.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU OGEDAY OLDU

Survivor 2017 büyük finali Kıbrıs’ta gerçekleşti. Finale kalan Adem Kılıççı ve Ogeday Girişen arasında survivor 2017 şampiyonluğu için SMS oylaması yapıldı. Kıbrıs'ta yapılan finale bugüne dek bütün elenen yarışmacılar da katıldı. Yapılan halk oylamasının ardından Survivor 2017'nin şampiyonu belli oldu. Survivor 2017'nin şampiyonu gönüllüler takımını temsil eden Ogeday Girişken oldu. Survivor 2018 için hazırlıklara başlayan Acun Medya ekibi yarışmacıları da belirlemeye başladı. Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez Survivor'a gidiyor. Sosyal medya hesabından güzel haberi sevenleriyle paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına ‘3. defa Survivor mı? ‘İmkânsız…' dedi gururum. ‘Riskli…' dedi. Tecrübem, ‘Manasız…' dedi. Mantığım, ‘Yine de denemeye değer' dedi. Kalbim… ‘Seneye görüşürüz' mesajını yazdı.

İŞTE SURVİVOR 2018 KADROSU

Hilmicem İntepe

Adem Kılıççı

Hakan Hatipoğlu

Murat Ceylan

Cumali Akgül

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Merve Aydın

Ümit Karan

Nihat Doğan

Nevin Yanıt

ÜNLÜ ATLET DE SURVİVOR’DA

Aldığı 3 yıllık doping cezası nedeniyle Fenerbahçe’den gönderilen milli atlet Nevin Yanıt, cezayı erittikten sonra yönetici Fikret Çetinkaya’nın başkan Aziz Yıldırım’ı ikna etmesi üzerine Sarı-Lacivertlilere geri dönmüştü. Nevin, yaşadığı Mersin’de çalışmalara başlayıp yaptığı açıklamalarda iddialı sözler sarf etti. Ancak milli sporcu, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı ve her seferinde düşük performans sergiledi.Böyle olunca Fenerbahçe, Nevin’le ikinci kez yollarını ayırma kararı aldı. Nevin Yanıt şu anda boşta, bir kulübün kendisine talebi olmamış. Sürpriz bir gelişme ise, milli atlet Survivor’a katılma kararı aldığı öğrenildi.

İKİ YIL ÖNCEKİ ALL STAR KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

Sosyal medyada Özgecan Aslan'ın katledilmesi hakkında milyonlarca paylaşım yapılırken, türkücü Nihat Doğan’ın attığı Tweet büyük tepki çekti. Nihat Doğan, tepki gören Tweet’ini daha sonra sildi. Ancak bu çıkışı yüzünden o sıra Survivor All Star kadrosuna seçilen Doğan gelen tepkiler üzerine kadrodan çıkarıldı.