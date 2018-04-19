İstanbullu Gelin'de 3 isim veda edecek

Star TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi İstanbullu Gelin'de art arda ayrılıklar yaşanacak...

8 Haziran’da sezon finali yapacak olan İstanbullu Gelin'de, bu hafta Can karakterine hayat veren Murat Aygen, ekibe veda edecek. Başlangıçta Murat Aygen diziyle kısa süreli anlaşma yapmış ancak daha sonra başarılı performansı ve seyirciden gelen olumlu geri dönüşlerin ardından rolü uzatılmıştı. Efendi kişiliği ve iş disiplini nedeniyle dizi ekibinin çok sevdiği Murat Aygen, senaryo gereği diziden ayrılacak.

SEVGİLİLER DİZİYE VEDA EDİYOR

Yurtdışında da büyük ilgi gören ve her hafta yeni bir ülkede seyirciyle buluşan “İstanbullu Gelin”de ayrıca Boran ailesinde de 2 kayıp yaşanacak. Dizide Özcan Deniz’in küçük kardeşi Murat Boran’a hayat veren Berkay Hardal, önümüzdeki hafta ekipten ayrılacak. Hardal’ın birkaç ay önce yapım şirketine menajeri aracılığıyla ayrılmak istediğini söylediği ve gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Sözleşmesi devam ettiği için yapımcıya ihtarname gönderen oyuncunun şu günlerde son sahneleri çekiliyor. Bu arada Süreç Film’in Show TV için çekeceği “Meleklerin Aşkı” dizisiyle başrol oynamak için anlaşma yapan genç yıldız, dün yeni oyuncu arkadaşlarıyla okuma provasına katıldı.

Öte yandan Berkay Hardal’ın gerçek hayatta da sevgilisi olan Hira Koyuncuoğlu da aynı tarihte “İstanbullu Gelin”e veda edecek. Evin hizmetçisi Bade rolüne hayat veren Koyuncuoğlu, son bölümlerde Murat Boran’la gizlice evlenerek ailede büyük bir şokun yaşanmasına neden olmuştu. İki sevgilinin karı kocayı canlandırdıkları dizideki 2 sezon süren maceraları,

sürpriz bir şekilde son bulacak.

İSTANBULLU GELİN'İN SON BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?



İstanbullu Gelin 46. bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Faruk ve Süreyya, bebeğin cinsiyetini öğrenmek için kontrole gidiyor. Doktor bebeğin cinsiyetinin kız olduğu açıklıyor. İddiayı kazanan Faruk sevinç çığlıkları atıyor. Bir diğer sevindirici haber ise İpek'ten geliyor. Genç kadın Fikret'e hamile olduğunu söylüyor.