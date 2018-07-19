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İrem Derici’den Harun Kolçak satırları…

Şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Harun Kolçak'ın ölümünün birinci yıldönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.

İrem Derici’den Harun Kolçak satırları…

Şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Harun Kolçak'ın ölümünün birinci yıldönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:13
İrem Derici’den Harun Kolçak satırları…

Geride bıraktığımız yıl 19 Temmuz’da aramızdan ayrılan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Harun Kolçak’ın ardından, şarkıcı İrem Derici çarpıcı ve duygusal bir paylaşımda bulundu. Kolçak vefat etmeden önce onunla bir projede çalışma fırsatı bulan Derici şunları yazdı:

irem-derici

“1 yıl oldu sen gideli… 1991'de yaptığın şarkı her sahnemde, her yaştan insanın dilinde… İlk aylarda ağlayarak söylüyordum o enerjik şarkıyı. Sonra dedim, İrem kendine gel, izliyordur bu tatlı deli seni bi' yerlerden, üzme onu, daha da çok eğlendir izleyicini! Özledim seni, çok hem de! Önemli bir konu için telefonlaşıp kesinlikle konuyla alakasız mevzulara girip saçma sapan gülme krizlerimizi özledim. Azmini özledim. Bu son oynadığın klipti, niyetin de yoktu o gün oynamaya, halin de. Harun 1 senkron alacağız kalk haydi n'olur dedim, kalktı ve bir anda enerji saçmaya başladı. Sarıldı bana, iyi ki zorladın deli kız dedi… Keyfin yerindedir umarım. Gerçi sen her durumda kendine bi' güzellik yaratır, bulunduğun ortamı cennet bahçesine çevirirsin. Harun'um, emanetin bizde, için rahat olsun. Seni seviyorum”

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