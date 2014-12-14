Haluk Levent'e Yine Cezaevi Göründü



Rock müziği sevilen şarkıcısı Haluk Levent'in yeniden cezaevine gireceği iddia edildi. Karşılıksız çekler ve ücretini alıp çıkmadığı konser davalarıyla sık sık gözaltına alınan ve mahkemelik olan sanatçı bu kez hapse girecek.



Yıllardan beri borç batağından kurtulamayan ünlü rockçı Haluk Levent, 350 bin TL borcu olduğu şarkıcı Arel tarafından 3. kez mahkemeye verildi. Alınan habere göre, Levent'in hakkında 3 ay kesinleşmiş hapis kararı olduğu ortaya çıktı.



Hakkında yakalama kararı çıkarılan Levent işadamı E.K.’ya olan 1 milyon lirayı aşkın borcunu ödemediği gerekçesiyle icralık oldu. Sanatçının İstanbul’daki evine alacaklının avukatı hacze gitti. İddiaya göre haciz memurlarına “Borcumu ödeyeceğim” diyerek bir miktar para veren Levent’in eşyaları “Yediemin” olarak kendisine teslim edildi.



Levent’e, 3 ay hapis, bin 800 TL adli para cezası verildi. Levent’in benzer suçlardan sabıkalı oluşu nedeniyle cezası ertelenmedi. Mahkeme, Haluk Levent’in yakalanarak cezaevine konulması amacıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bir yazı gönderdi.



"KUMAR OYNUYOR"



Şarkıcı Arel, "Haluk kumar borçları yüzünden onlarca kişi gibi beni de mağdur etti. Hakkında hapis kararı var. Gördüğü yerde tutuklanacak" dedi. Haluk Levent ise borcunu kabul etti ve "Borcun bir kısmı cuma günü Arel'in hesabında olacak" dedi. Ancak Haluk Levent'in sözünü tutmadığı öğrenildi.