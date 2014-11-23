Gizem Karaca'nın 12 saatlik esareti!..

Ehliyetle Kıbrıs'a uçarım sanmış



Güneş'in haberine göre Gizem Karaca'nın Barış Kılıç'la başrolünü paylaştığı "Seni Seviyorum Adamım" filminin Kıbrıs galasına gitme macerası olaylı oldu. Dizi nedeniyle yerleştiği oyuncu Muğla'da kimliğini unuttuğu için 5 kez uçak kaçırıp 12 saat havalimanında mahsur kaldı.



28 saattir ayaktayım



Ertesi sabah 05.30 uçağıyla adaya gidebilen ve Girne Amerikan Üniversitesi'ni ziyaret eden Karaca, "Herkesten özür dileye dileye bir hal oldum. Dikkatsizliğim yüzünden kendi galama katılamadım. Kimliğim Muğla'da kalınca, ehliyetle Kıbrıs'a geçebileceğimi düşündüm ama kimlik istediler. Muğla'dan uçakla kimliğimi getirttim. Bu arada 5 uçak kaçırdım. 28 saattir ayaktayım. 1 saat uyudum. Ruh gibiyim" dedi.