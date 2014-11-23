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Fatma Turgut: 'Aman yanlış olmasın'

Sözcü'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Sertab Erener ile 18 yıllık ilişkilerine geçtiğimiz ay nokta koyan Demir Demirkan, Model grubunun solisti Fatma Turgut ile yemek yedi

Fatma Turgut: 'Aman yanlış olmasın'

Sözcü'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Sertab Erener ile 18 yıllık ilişkilerine geçtiğimiz ay nokta koyan Demir Demirkan, Model grubunun solisti Fatma Turgut ile yemek yedi

23 Kasım 2014 Pazar 11:10
Fatma Turgut: 'Aman yanlış olmasın'
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Sözcü'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Sertab Erener ile 18 yıllık ilişkilerine geçtiğimiz ay nokta koyan Demir Demirkan, Model grubunun solisti Fatma Turgut ile yemek yedi. City ’s Avm ’nin içinde bulunan Balık Ev ’de baş başa yemek yiyen ikili çıkışta magazin muhabirlerine yakalanınca kahkaha attı. Sertab Erener ’in destek verdiği grubun solisti olan Fatma Turgut “Birlikte yemek yedik, iş arkadaşıyız yanlış anlaşılma olmasın” diyerek uyarıda bulundu. Kahkahalar atan Demir Demirkan ise “Model ’in son albümün çalışmalarında ben vardım. Birlikte dost yemeği yiyelim dedik” dedi.

ARTIK ÖZEL HAYAT KONUŞMAK YOK

18 yıllık sevgilisi Sertab Erener ’den ayrıldıktan sonra mahkeme tarafından konuşma yasağı konulan Demirkan, geçtiğimiz günlerde kavga ettiklerine dair iddiaları yanıtsız bıraktı. Müzisyen “Ben bu konular hakkında konuşmak istemiyorum, zaten herkes ne olduğunu biliyor” dedi.

Yeni albüm çıkarmaya hazırlandığını belirten Demir Demirkan “5 yıldır albüm yapmıyordum, şu anda buna konsantreyim” dedi. Erener ’den ayrıldıktan sonra Seda İnce ile aşk yaşamaya başlayan müzisyen “Artık özel hayat konuşmak yok” diyerek oradan ayrıldı.
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SolistSertab ErenerSon Haberler
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