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14 Mayıs 2017 Pazar 12:07

Düğün Tarihi ve Yeri Belli Oldu!

Orada evlenecekler!

Düğün Tarihi ve Yeri Belli Oldu!
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Düğün Tarihi ve Yeri Belli Oldu!

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Şeyma Subaşı'nın düğün tarihi ve nerede evlenecekleri belli oldu.Şeyma Subaşı'nın geride bıraktığımız günlerde yaptığı 'evleniyorum' açıklamasından sonra herkes düğün tarihine kilitlenmişti. Acun Ilıcalı'yla aşk yaşayan ve bu ilişkiden 4 yaşında Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, geçen ay Instagram hesabında evlenme kararı aldıklarını duyurmuştu. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın düğünün detayları belli olmaya başladı.

DÜĞÜN SONBAHAR'DA OLACAK
 Subaşı ve Ilıcalı, eylül ayında Fransa'da evlenecek. Ilıcalı, düğüne Türkiye'den katılacak konuklara özel uçağını tahsis edecek. Şeyma Subaşı, şu sıralar Derin Mermerci'nin stil ve moda sitesi gibi bir site açma hazırlığında. Son dönemde tüm vaktini bu konuyla ilgilenerek geçiren Subaşı, sitenin yayına başlamasının ardından düğün hazırlıklarına hız verecek.




 
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