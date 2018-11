Didem Aladağ: ‘’Hepimiz Bir Bütünün Parçası Olduğumuzu Hatırlarsak, Bu Kötü Günlerde Her Şey Çok Daha Güzel Olacak… ’’

1- Didem Aladağ Kimdir?



Ben 1988 yılında İngiltere’de doğdum. İlk ve orta eğitimimi Lefkoşa’da tamamladım. Güzel sanatlar lisesinin resim bölümünden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesinde grafik tasarım eğitimi aldım. Makyaj ve resimle ilgileniyorum. Neşeli ve hayatı çok seven bir insanım. Hayatın her anıyla mutluyum. Her gün sabah hala nefes alabildiğim için şükrederim. Küçük yaşlardan itibaren hep farkında olduğum bir durum vardı “İnanan görür.” Her zaman bunun farkındalığıyla yaşadım şu an bunu çoğumuz daha net görebiliyoruz.

2- Theta Healer ve Tarot okuyucusu olmak, nereden nereye başladı?



Öncelikle Theta Healing’in ne olduğunu açıklayayım. Theta Healing bir bilinçaltı şifa yöntemi. Vianna Stibal tarafından yaklaşık 20 yıl önce bulundu. Beynimizi theta seviye dalgasına getirip orada bize engel olan veya değiştirmek iyileştirmek istediğimiz inançlarımızı dönüştürüyoruz. Böylece hayatımız dönüşmüş oluyor. Çocuk yaşlardan itibaren hislerim çok güçlü idi. Hep hayatımızın bizim elimizde olması gerektiğini düşünürdüm. Yaradanın veya o enerjinin bizim içimizde olduğunu onunla bir olduğumuzu hissederdim. Theta healing’in seansını alarak başladım önce daha sonra bu tekniğin hayatımda büyük dönüşümlere sebep olduğunu farkettim ve eğitimini almaya karar verdim. Tarot’a gelecek olursak başlama sebebim insanlara elimden geldiğince yardımcı olmak. Hayatımızda iyi şeylerde kötü şeylerde var. Bu kötü diye adlandırdığımız olayları önceden bilebilirsek daha hafif atlatmış oluruz. Önlemlerimizi alırız bu konuda Tarot bize yol gösteriyor. Veya benim okuduğum Tarot ile yaşam derslerinizi öğrenebiliyorsunuz. Buda çok önemli bi katkı sağlıyor bence.





3- Theta Healer ve Tarot okuyucusu olmakla ilgili ileride ki projelerinizi bizlere açıklarmısınız?



Ben theta healingden ayrı olarak bir kendime özgü bir şifa tekniği yaratma aşamasındayım. Hayallerimden biri de bu konuda bir kitap yazmak. Bununla ilgili bir tv programı yapmak istiyorum. Tam anlamıyla bu işi yapmak istiyorum. Ve bu hayallerime önümüzdeki yaza kadar ulaşmayı planlıyorum. Zaten biz istedikten sonra her şey mümkün.



‘’Ya, hayatımızı korkularımız üzerinden veya sevginin üzerinden yaşarız. Sevginin yolundan gittiğimiz zaman, hayatımızda ki her şey bizim için çok daha kolaylıkla ve güzellikle ilerler…’’





4- ‘’Hepimiz bir bütünün parçası olduğumuzu hatırlarsak, bu kötü günlerde her şey daha güzel olacak’’ Bu söylemiş olduğunuz güzel sözü, bizlere açıklar mısınız?



“Hepimiz bir bütünün parçası olduğumuzu hatırlarsak, bu kötü günlerde her şey çok daha güzel olacak.” Evet. Bu benim hayat felsefelerimden biri. Aslında hepimiz enerjiyiz yani atom altı parçacıklarız. Ve bunu unuttuk yaşam oyunumuz bunu hatırlamak bence. Birbirimizden uzaklaşınca empati yeteneğimizi kaybettik. Sabırsız ve mutsuz olduk. Bunun farkında olarak yaşamak mutlu bir hayata adım atmanın ilk yolu bence çünkü hepimiz sevgiye ihtiyaç duyuyoruz hepimizin acıları var birlik ve beraberlik ile başarıya ulaşabiliriz ancak. Bu kriz döneminde en çok bunu hatırlamamız gerekiyor bence.



5- Eğer hayatımızda negatif giden bir şeyler varsa, bunun için ne yapabiliriz?



Eğer hayatımız negatif gidiyor ise durup bir nefes alıp bunu değiştirecek gücümüz olduğunun farkına varmalıyız. Eğer negatif negatifi çekiyorsa öyleyse bunun tam terside mümkün. Pozitif bir bakış açısına dönebilirsek hayatımıza daha çok pozitif şeyler çekebiliriz. Negatif olduğunuzu farkettiğiniz an sizi mutlu eden bir şeyi düşünmeye çalışın. Bu bir kişi veya bir olay olabilir en azından rahatlıkla nefes alabiliyorsanız bile bu büyük bir şeydir. Şu an siz bu yazıyı okurken rahatlıkla nefes alamayan insanlar var. Makineye bağlı nefes alabilmek bile bir mutluluk sebebi bence.

6- Theta Healer’in diğer yöntemlerden farkı nedir?



Theta Healing’in diğer yöntemlerden farkı şu; dönüştürdüğünüz inancınızı anında test edebiliyorsunuz ve değişip değişmediğini görebiliyorsunuz. İnançlarımız değiştiğinde bakış açımız değişiyor hayatımız dolayısıyla hayatımız değişiyor. Bu inançlar diğer yöntemlere göre Theta healing ile çok daha çabuk dönüşüyor.

7- Didem Aladağ, dengeli bir hayatı yaşıyor olmasını neye borçlu?



Dengeli bir hayatımız olmasını istiyorsak hayatımızın her şeyiyle bir bütün olduğunu hatırlamalıyız. Yani yediğimiz içtiğimiz yiyeceklerden yaptığımız aktivitelere ve kullandığımız sözcüklere kadar hepsi bir bütün. Sadece ruhsal olarak dengede olmak mümkün değil fiziksel olarak ta sağlığımızı korumalıyız. Bunun için yoga ve spor yapıyorum ayni zamanda dengeli beslenmeye çalışıyorum bütün bunlar iç huzura katkı sağlıyor. Hayat bize verilmiş en güzel hediye ve bunun değerini her anlamda bilmemiz gerek.





8- Sevgili Didem Aladağ’a son olarak, ‘’Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru’’ köşesi için ve bu yaptığımız röportaj için neler söylemek istersin?



Bu röportaj benim ilk röportajım ve o anlamda çok özel. Daha önce magazin yaptığım dönemlerde ben bir çok röportaj yapmıştım ama bu benim için bir ilk. Diğer bir özel yanı 16 yıllık bir arkadaşımın yapması. Dostluklar hayattaki en büyük zenginliğimizden biri bence. İlk röportajımı eski bir dostumla yapmış olmam çok güzel bir duygu. Bence gençlere böyle bir fırsat vermen çok anlamlı bir şey. Bu ülkede henüz keşfedilmemiş bir çok yetenek var. Biz kendimizi küçücük görüyor olsak bile bu ülkeden çok büyük isimler çıktı. Örneğin Raşit Bağzıbağlı, Hazar Ergüçlü, Buray, Hasan Hüseyin ve daha birçoğu bu yüzden bu röportajlar birilerini yüreklendirecek ve daha büyük güzellikler çıkmaya devam edecek bu anlamda çok büyük bir iş yaptığını düşünüyorum canım arkadaşım.

Sevgili Didem Aladağ’a bu güzel röportaj için teşekkür eder, ileride ki günlerde gerçekleştirmesini dilediği her şeyin olmasını dileyerek, çok teşekkür ederim.