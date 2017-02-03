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03 Şubat 2017 Cuma 05:43

Di Caprio'dan Nusret'e '2017 Oscar Adayı Sensin'

Di Caprio'dan Nusret'e '2017 Oscar Adayı Sensin'
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Di Caprio'dan Nusret'e '2017 Oscar adayı sensin'

Dünya çapında tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen etçi Nusret, Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Di Caprio'ya yemek servis yaptı. Nusret, meşhur hareketiyle çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.



Nusret Gökçe, Nusr-et Dubai'ye gelen Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio'ya yemek servisi yaptı. Tuzlama hareketiyle dünya çapında bir üne kavuşan Gökçe, bu anları #saltbae etiketiyle Instagram sayfasından paylaştı. Paylaşımına "2017 Oscar adayı sensin' dedi" yazan Nusret'in bu fotoğrafı 600 bine yakın beğeni kazandı.
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