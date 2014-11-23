Deniz Seki'nin nişanlısı, evli mi?..

Hürriyet'ten Onur Baştürk'ün bugünkü yazısından..



Faruk Salman hâlâ evli mi?



Cuma günü böyle bir dedikodu dolaşmaya başladı.

“Deniz Seki ’nin nişanlısı Faruk Salman hâlâ evli, eşinden boşanmadı” diye...



Hem Deniz hem de Faruk Salman ’ın avukatı olan Naim Karakaya ’ya açıp sordum.



Dedikodular doğru değilmiş. Faruk Bey beş yıl önce eşinden boşanmış.



Dahası, eski eşinin kanser olduğuna dair haberlerin abartılı olduğunu, küçük bir operasyonun çok büyütüldüğünün altını çizmiş Salman. Bir ayrıntı daha: Salman altı ay önce torun sahibi olmuş.



Hiç dede gibi göstermiyor değil mi?

Neyse, durum bu.



Son olarak şunu da söylemeli.



Bu dedikoduyla şöyle bir algı yaratılmak isteniyor galiba:

“Bak yine evli adamla beraber olmuş...”