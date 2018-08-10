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Çocuklar Duymasın'da ters köşe!

Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağ'lın paylaştığı, Kanal D dizisi 'Çocuklar Duymasın''ın yayın günü değişti.

Çocuklar Duymasın'da ters köşe!

Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağ'lın paylaştığı, Kanal D dizisi 'Çocuklar Duymasın''ın yayın günü değişti.

10 Ağustos 2018 Cuma 23:21
Çocuklar Duymasın'da ters köşe!

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Çocuklar Yeni Günü Duydu mu?" başlıklı yazısı şöyle:

"Çocuklar Duymasın gün değiştirdi. Malum pazar geceleri Kanal D'nin izlenilen işlerinden biriydi ve yeni sezonu da aynı gecede açmasını bekliyorduk. 

Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı hem yayın gününde hem de içerikte ters köşe yaparak rutini bozdu. Açıkçası iyi de oldu. Ekranda çok uzun soluklu işlerin kimi zaman nadasa bırakılması ya da yeniden tohumlanması gerekiyor. Çocuklar Duymasın için B şıkkı oldu.
 

Dizi tutunabilirse yoluna çarşambaları devam edecek. Yok, istenilen sonuç alınamazsa pazar maceralarına devam edecek.
 

Yayın gününün mü yoksa işin kendisinin mi daha önemli olduğunu haftaya yaşayıp göreceğiz. Hadi bakalım reytingi bol olsun!"

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