Cesur Kıyafetiyle Herkesi Mest Etti!

Hadise'den unutulmaz konser
Hadise, Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı
Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser veren Hadise sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Hadise'nin sahne şovu ve kostümünü beğeni topladı.
HADİSE'DEN 'SIFIR DEKOLTELİ' KLİP
Hadise'nin Fransız model Aurelien Muller'in rol aldığı Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesi RTÜK'ten ceza almıştı. Hadise, yeni klibinde montla kamera karşısına geçmişti.
Son Güncelleme: 18.03.2018 10:25