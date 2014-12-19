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Cem Beni Filminde Oynat!

Katıldığı radyo programında bir komedi filminde oynamak istediğini söyleyen Seda Sayan, Cem Yılmaz’a mesaj gönderdi: “Beni yeni filminde oynat ama sevişmem!”

Cem Beni Filminde Oynat!

Katıldığı radyo programında bir komedi filminde oynamak istediğini söyleyen Seda Sayan, Cem Yılmaz’a mesaj gönderdi: “Beni yeni filminde oynat ama sevişmem!”

19 Aralık 2014 Cuma 10:08
Cem Beni Filminde Oynat!
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Önceki gün ‘Gezegen Mehmet’in radyo programına katılan Seda Sayan, ilginç açıklamalar yaptı. Hayranlarına yeni yılda sürprizlere hazır olmalarını söyleyen Sayan, planları arasında bir komedi filminin bulunduğunu belirtti.
“Cem Yılmaz’a beni yeni filminde oynat diyorum. Çok keyifle oynarım” diyen Seda Sayan, neden komedi filminde oynamak istediğini de şu sözlerle anlattı: “Benim de kurallarım var; soyunmam, öpüşmem, yatağa girmem.”

ARDA BENiM iKiNCi OĞLUM

Oğlu Oğulcan Engin ile futbolcu Arda Turan’ın yakın arkadaş olduklarını söyleyen Seda Sayan, “Arda, ikinci oğlum gibi, onu çok seviyorum... UEFA yılın en iyi 11 futbolcusunu seçiyor, Oğulcan da bir destek kampanyası başlattı, herkesi oy vermeye davet ediyor” dedi.

SEDA SAYAN KURALLARI

Cem Yılmaz’a “Beni filminde oynat” diye çağrıda bulunan Seda Sayan: “Benim kurallarım var; soyunmam, öpüşmem, yatağa girmem... Onun için komedi filmi istiyorum” dedi

Seda Sayan, Kral FM’de ‘Mehmet’in Gezegen’i adlı programa katılarak Mehmet Akbay’ın sorularını yanıtladı...

SÜRPRİZLER YOLDA...
Yeni yılda sadece arabesk şarkılardan oluşan yeni bir albümle sevenleriyle buluşacağını belirten Seda Sayan, sevenlerinin sürprizlere hazırlıklı olmasını söyledi.
Bir komedi filminde oynamak istediğini belirten şarkıcı, Cem Yılmaz’a da çağrıda bulundu. Sayan, “Cem Yılmaz’a ‘Beni yeni filminde oynat’ diyorum. Çok keyifle oynarım Cem’in filminde. Kurallarım var; soyunmam, öpüşmem, yatağa girmem. Ben onun için komedi filmi istiyorum” dedi.
 

Son Güncelleme: 19.12.2014 10:10
Anahtar Kelimeler:
Seda SayanKıbrıs Manşet
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