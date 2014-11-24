Bülent Ersoy: 'Bu durumun affı yok'

Bu suçun affı yok!

Arsız arsız geziyorlar

Ayrılık kısa sürdü

Günay Restaurant'ta sahne alan, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapma suçundan hapis yataniçin de açıklamalar yaptı.'nun Seki'ye mektup yazmasıyla ilgili Diva,dedi.1980'de bir hakime saldırdığı için hapis yatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:İvana Sert, dekoltesi yüzünden kendisini terk ettiğini açıklayan Sinan Akıman'la barışmasını önce Arnavutköy'de bir balıkçıda daha sonra ise Bülent Ersoy'un şarkılarıyla kutladı.