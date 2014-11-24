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Bülent Ersoy: 'Bu durumun affı yok'

Bu suçun affı yok!Güneş'ten Ahmet Döğen'in haberine göre Günay Restaurant'ta sahne alan Bülent Ersoy, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapma suçundan hapis yatan Deniz Seki için de açıklamalar yaptı

Bülent Ersoy: 'Bu durumun affı yok'

Bu suçun affı yok!Güneş'ten Ahmet Döğen'in haberine göre Günay Restaurant'ta sahne alan Bülent Ersoy, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapma suçundan hapis yatan Deniz Seki için de açıklamalar yaptı

24 Kasım 2014 Pazartesi 10:34
Bülent Ersoy: 'Bu durumun affı yok'
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Bu suçun affı yok!

Güneş'ten Ahmet Döğen'in haberine göre Günay Restaurant'ta sahne alan Bülent Ersoy, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapma suçundan hapis yatan Deniz Seki için de açıklamalar yaptı. Sezen Aksu'nun Seki'ye mektup yazmasıyla ilgili Diva, "Sezen onu desteklediği için değil, orada kendine mukayet ol, üretmeye, çalışmaya devam et diye destek amaçlı yapmıştır, iyi ettin diye değildir yani. Hiçbir şekilde iyi ettin diyemeyiz, bunun affı yok. Bu artık ortaokulla düşmüş lanet bir şey" dedi.

Arsız arsız geziyorlar

1980'de bir hakime saldırdığı için hapis yatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sezen Aksu hapis yatmadı, ben yattım, kimse benim kadar bilemez. Deniz'e çok üzüldüm kız olduğu için, orayı kaldırmak gerçekten de çok zordur. Yapmasaydı ne gerek vardı? Ben neden yapmadım Ajda Pekkan, Sezen Aksu neden yapmadı? Biz hayatımızda hiç sıkıntı çekmedik mi? Ben 45 sene neler çektim, ama hiç düşünmedim, tennezül dahi etmedim. Yalnız o yapmadı diğer yapanlar arsız arsız geziyor. Ben çoğunu görüyorum dizi, film çekiyorlar. Neden sadece Deniz girdi bilemiyorum. Haksa, adaletse aynı şekilde işlesin."

Ayrılık kısa sürdü

İvana Sert, dekoltesi yüzünden kendisini terk ettiğini açıklayan Sinan Akıman'la barışmasını önce Arnavutköy'de bir balıkçıda daha sonra ise Bülent Ersoy'un şarkılarıyla kutladı.


Anahtar Kelimeler:
Sezen AksuAjda PekkanBülent ErsoyDeniz SekiSon Haberler
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