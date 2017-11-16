Bülent Ersoy'a Evlenme Teklifi Etti!

Hazan Kutsal ve Elife Yılmaz'ın sunduğu 'Canlı Masa' programına konuk olan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, canlı yayında ilginç açıklamalar yaptı. Akay, "Şuan olsa Bülent Hanım ile evlenirim." dedi.Bülent Ersoy'un geçmiş yıllardan bir fotoğrafını paylaşmasıyla, Diva'nın 50 bin TL'lik tazminat davası açtığı Onur Akay, canlı yayında çok önemli bir itirafta bulundu. Mahkemenin devam ettiğini dile getiren Akay, " Çok pişmanım keşke paylaşmasaydım ama ilk kez ben paylaşmadım. Benden önce bir belgeselde yayınlandı o fotoğraflar" dedi.Bülent Ersoy'u çok sevdiğini söyleyen Onur Akay, "Şu anda kolumu kesseniz kanım Bülent Ersoy diye akar. Bülent Hanım'ı o kadar çok seviyorum ki, benimle evlense bugün evlenirim. " şeklinde konuştu.