banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99108
ALTIN
186.064
DOLAR
4.6019
STERLİN
6.1010
EURO
5.3856
Bakan hanım uyuyor mu?
BAKAN HANIM UYUYOR MU?
4 Köye Yarın 5 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek!
4 Köye Yarın 5 Saat...
Tukyu'da tutuklandı
TUKYU'DA TUTUKLANDI
Eski kundakcı uyuşturucu ile yakalandı
ESKİ KUNDAKCI UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
banner282

Bikinili halini görenler gözlerine inanamadı

Derya Şensoy sevgilisi Sarp Levendoğlu ile gözlerden uzak geçirdiği tatilde objektiflere takıldı. Şensoy'un kilolu hali ise görenleri şok etti.

Bikinili halini görenler gözlerine inanamadı

Derya Şensoy sevgilisi Sarp Levendoğlu ile gözlerden uzak geçirdiği tatilde objektiflere takıldı. Şensoy'un kilolu hali ise görenleri şok etti.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:03
Bikinili halini görenler gözlerine inanamadı

Oyuncu Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy'un son halini görenler şoke oldu.

Aşklarını iki yıldır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu, Datça'da objektiflere yakalandı. Görüntülendiklerinden habersiz romantik anlar yaşayan çift, soluğu Datça'nın serin sularında aldı. Bir süre yüzerek serinleyen Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu, ardından bulundukları mekanın restoran kısmına geçip yemek yedi. 

İkili, denizden çıktıkları anda görüntülendiklerini fark edince panikledi. Görüntülenerek kaçış planları sarpa saran ünlü çiftin morali bozuldu. Sarp Levendoğlu'nun fit vücudu dikkat çekerken Derya Şensoy'un kilolu hali görenleri şaşırttı.  Derya Şensoy'un,Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun ayrılmasına neden olduğu söyleniyordu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 yıl önceki hali Instagram'a damga vurdu
16 yıl önceki hali Instagram'a damga vurdu
Makyajsız halini paylaşınca takipçileri isyan etti
Makyajsız halini paylaşınca takipçileri isyan etti
Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı
Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı
Demet Akalın resmen başvurdu: İdam!
Demet Akalın resmen başvurdu: İdam!
İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: İdo’yu öldürecekler
İbrahim Tatlıses savcılığa başvurdu: İdo’yu öldürecekler
Türkan Şoray'dan hayranlarına kötü haber
Türkan Şoray'dan hayranlarına kötü haber
Acun için seferberlik başlatıldı!
Acun için seferberlik başlatıldı!
İşte Survivor'da dün akşam elenen isim...
İşte Survivor'da dün akşam elenen isim...
Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!
Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!
Ferdi Tayfur'dan üzücü haber
Ferdi Tayfur'dan üzücü haber

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim