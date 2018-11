''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Didem Aladağ

İsim: Didem Soyadı: Aladağ Doğum Tarihi: 9.05.1988

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Unvan: Theta Healer ve Tarot okuyucusu

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Tabi ki... Ben 1988 yılında İngilterede doğdum. İlk ve orta eğitimimi Lefkoşa’da tamamladım. Güzel sanatlar lisesinin resim bölümünden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesin’de grafik tasarım eğitimi aldım. Makyaj ve resimle ilgileniyorum. Neşeli ve hayatı çok seven bir insanım. Hayatın her anıyla mutluyum. Her gün sabah hala nefes alabildiğim için şükrederim.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Hobilerim meditasyon, yoga, mandala çizimleri, spor ve resim. Fobim yok sanırım... Belki bungee jumping falan…

Beni tanımlayan özelliğim neşeli ve konuşkan olmam diyebilirim.

3- Yaptığınız işle veya öğrenim gördüğünüz bölüm ile ilgili en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



Aslında yaptığım iş öğrenim gördüğüm işten farklı. Teknoloji üzerine bir şirketimiz var orda çalışıyorum. Ama hayalim dünyaca ünlü bir yaşam koçu olmak. Theta Healing eğitimi aldım. Theta Healing bir bilinç altı şifa yöntemi. Vianna Stibal tarafından yaklaşık 20 yıl önce bulundu. Beynimizi Theta seviye dalgasına getirip orada bize engel olan veya değiştirmek iyileştirmek istediğimiz inançlarımızı dönüştürüyoruz. Böylece hayatımız dönüşmüş oluyor. Son zamanlarda dünyada bayağı popüler bir yöntem. Bunu geliştirme aşamasındayım kendime özgü bir teknik yaratma üzerine çalışıyorum. Herşeyin mümkün olduğu ve insanların mutlu olduğu bir dünya için çalışıyorum. Bir kişinin hayatını dönüştürsem bile inanılmaz mutlu olurum ve amacıma ulaşmış olurum.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Hımm.. Zor bir soru sanırım bunu çevreme sormak lazım ama genelde insanlar çok neşeli ve hayat dolu olduğumu söylerler.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Mavi! Kesinlikle benim rengim… Huzurun ve mutluluğun rengi bence. Ve instagram hesabımmda da hep bu rengi kullanıyorum.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Yalan söylemeyi hiçbir durumda doğru bulmuyorum bence dürüst olmak herşeyi çözer...

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Hayatımda aldığım en iyi tavsiye hergün ve her olayda iki seçeneğimiz var ya mutlu olmayı seçeceğiz yada mutsuzluğu seçim bizim elimizde...



8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Evren Daima Evet der kitabının yazarı Darel Rutherford’a ulaşmak isterdim ve hayatını nasıl dönüştürdüğünü nasıl milyonların hayatını iyileştirmeye katkı koyduğunu öğrenmek isterdim.

Bi de Freddy Mercuryle sohbet etmeyi çok isterdim.

9- KKTC’de, değişmesini istediğiniz en önemli ‘’3’’ şey sizce nedir?



En başta insanların yargılarını değiştirmek isterdim yargılamadan ve yargılanma korkusu olmadan özgürce sevgi içinde yaşamalarını dilerdim. Başka bişey yok ben bu ülkeyi çok seviyorum...

10- Hayatınızda tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Hayatımda tahammül edemediğim tek şey kabalık... En çok takdir ettiğim şey bir insanın sevgi dolu ve neşe dolu olması...

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatabilirmisiniz?



Neşeli, Güleryüzlü, konuşkan...

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



En son Pablo’yu Sevmek filmine gitmiştim... Bohemian Rapshodye gitmiş olurum bu röp. Yayınlannana kadar... Şu an Can Aydoğmuş’un “düşle inan yaşa” kitabını okuyorum. Kendisi inanılmaz zor bir hayat yaşayıp hayatını mükemmel denebilecek bir düzeye getirmiş. Ayrıca çok neşeli güleryüzlü biri Youtubeda videoları var mutlaka izleyin...

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Boğa burcuyum ve kesinlikle kafasına koyduğu herşeyi yapan biriyim.

Sabırlıyımdır... Bir de sevecen ve mantıklı. Bu özelliklerimle tam bir boğayım diyebilirim.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Fenerbahçeliyim ama bu ara çok takip edemiyorum...

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Armağan her işi hakkıyla yapar bence sorular çok yaratıcı…

Bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim…

Başarılı olacağına ve bir de harika bir tv programı yapacağına eminim...

Herkese sevgiler! Sevgide kalın!

Fotoğraflar: Duygu Göze

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/