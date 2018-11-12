''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Yusuf İkinci

İsim: Yusuf Soyadı: İkinci Doğum Tarihi: 26.06.1989

Yaşadığı Yer: Gönyeli/Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Unvan: Mimar

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Gönyeli, Lefkoşa doğumlu olup ilk ve orta eğitimimi tamamladıktan sonra hayalini kurduğum mimarlık eğitimin almak üzere 2006 Yılında Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı bölümünü bitirdikten sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne başlayıp oradan da 2011 yılında eğitimimi tamamladım. 2011-2012 yıllarına askerlik hizmetimi tamamladıktan sonra 2013 yılında aktif olarak mimarlık yapmaya başladım.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Hobilerim; Spining yapmak, Fotoğraf çekmek, modayı takip etmek ve fırsat buldukça bol bol daha önce ziyaret etmediğim ülkeleri görmek. Fobilerim yok.

Beni tanımlayacak özelliklerim: Hırslı, detaycı, titiz, insan ilişkileri güçlü, sosyal ,cesur ve disiplinli ve en önemlisi gülmeyi seven.

3- Yaptığınız işle veya öğrenim gördüğünüz bölüm ile ilgili en büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Yaptığım iş benim bu dünya üzerindeki en büyük hayalimdi. Ama tabi ki her insanın adım attığı zaman onu ileriye götürecek hamleleri olması gerektiğine inanan ve bunun içinde daima daha iyi hayalleri olması gerektiğini savunan biri olarak mesleğimde gelebileceğim en iyi, en başarılı noktaya gelip ismimi kendi alanımda marka yapmak en büyük hayalimdir.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Sanırım bu soruyu cevaplamak mümkün değil. Belki de var ama bunu bilmiyorum.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Biraz zıt ama mavi ve siyah. Mavinin her zaman huzur verdiğine inanan biriyim. Siyah sebebini bilmediğim halde her noktada kullanmak istediğim bir renktir. Detayları öne çıkarmamıza yardımcı olduğu için belki de.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Yalan mutlaka sevsek de, sevmesek de hepimizin hayatındadır. Evet beyaz yalanlarım var. Her yere geç kalma özelliğim olduğundan dolayı bulunduğum noktayı söylerken beyaz yalan kullanırım. Bunun birine zararı olmadığını düşünmekteyim.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Çok değer verdiğim bir ablamdan: Başka türlü davranmak açıkça gerekmedikçe herkesle dost olmaya çalış. Sana bir kötülük yapıldığında verebileceğin karşılık unutmak olsun. Bağışla ve unut. Ama kimseye teslim olma.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Mimarlık dünyasının divası; Zaha Hadid, Tasarım yaparken nelerden ilham aldığını öğrenmek isterdim.

9- KKTC’de, değişmesini istediğiniz en önemli ‘’3’’ şey sizce nedir?

Yol düzeni, şehir planlama düzeni ve en fazla ihtiyaç duyulan yeşil alanların artması.

10- Hayatınızda tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Tahammül edemediklerim: Meraklı, egolu ve menfaatçi insanlar.

Kendi başına destek almadan ilerleyip iyi yerlere gelen insanlar en çok takdir ettiğim kişiliklerin arasındadır. Ve tabi ki alanlarında başarılı ve disiplinli kişilikler.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatabilirmisiniz?

Hırslı, cesur ve eğlenceli

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

Sinema Filmi olarak: Müslüm.

Kitap olarak: Tanrının Psikopat Çocukları.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Yengeç. Sorumluluk duygusu yüksek, eğlenceli ve zor bağışlamak.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Galatasaray. Elimden geldiğince evet.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Öncelikle gençlere değer veren, gençlere inanan ve gençlerin önünü açmak için bu tür yayınlara çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünmekteyim. Başarılı bir köşe hazırlandığına inanmaktayım.

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/