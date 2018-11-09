''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Safiye Yalnız Kamburoğlu

İsim: Safiye Soyisim: Yalnız Kamburoğlu Doğum Tarihi: 27.07.1986

Yaşadığı Yer: Girne Medeni Durumu: Evli

Ünvanı: İşletmeci, Öğretim Görevlisi, Profesyonel Makyöz

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



Lefkoşa Köşklü Çiftlik doğumlu olup ilköğretim, ortaöğretimi tamamladıktan sonra Lisans eğitimimi Bilgi Teknolojileri bölümünde, yüksek lisansımı ise Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Pedagojik Formasyon dalında tamamladım. Daha sonrasında yine Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Biyomedikal Mühendisliği dalında yüksek lisansıma başlamış ancak yoğun iş temposu nedeni ile eğitimimi dondurdum. Yüksek Lisans eğitimi sırasında Kıbrıs, Türkiye, Almanya, Dubai, İngiltere, İtalya gibi çeşitli ülkelerdeki makyaj akademileri ve dünyaca ünlü birçok makyaj sanatçısından aldığım akademik eğitimlerle, workshop ve katıldığım seminerlerle profesyonel makyöz olarak sektörde yerimi aldım. Sonrasında Ortadoğu ve Türkiye’nin en büyük kozmetik ve medikal ürün şirketlerinin KKTC mümessilliklerini 2010-2014 yılları arasında temsil ettim. Daha sonrasında ise toptan temsiliyetden perakende satış ve hizmet sektörüne geçiş yaparak kısa sürede yüzlerce makyaj yapıp, eğitim verdim. Adaya gelen birçok ünlü makyajlarında, klip, film, kısa film, marka reklam çekimleri, defile ve show sahne makyajlarında çalıştım. Birçok TV programı için makyajlar yapıp, danışmanlık hizmeti ve eğitim hizmeti verdim. Şu an meslek hayatıma aktif olarak devam edip, 2016 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmaktayım.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Hobilerim; Makyaj yapmak, kitap okumak, resim çizmek, fotoğraf çekmek, off road, bahçe tasarımı, gezmek.



Fobilerim; Örümcekler ve Böcekler.



Beni tanımlayacak özelliklerim; Cesurum, açık sözlü ve net bir insanım, disiplinliyim, duygusalım.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



En büyük hayalim dünya geneli özel bir makyaj showunda görev almak ve o tecrübeyi edinmek.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Bu soruyu ben kendim için maalesef cevaplayamıyorum çünkü kişiliğim gereği ve yetiştiriliş gereği her zaman savunduğum bir söz vardır. “ Bırak seni başkaları övsün, anlatsın.''

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Siyah bana göre mutluluğun rengi.

Mor ise huzurun...

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Yalan söylemenin hiçbir uygun olduğu bir durum yoktur.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Hayatta hiç kimseye hak ettiğinden fazla değer verme.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Mesleğimde kendini dünya genelinde ispatlamış makyaj sanatçıları ile konuşup, bugünlere nasıl geldiğini, neler yaşadığını öğrenmek isterdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Ülkemizde bizler gibi sanatın çeşitli dalları ile uğraşan kişilere ve sanata daha çok önem verilmesi, olanak sağlanması gerektiğini düşünüyorum.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Birinin bana yalan söylemesi, övünmesi, haksızlık asla tahammül edemeyeceğim şeylerdir.

Dürüstlük, başarı, emek, çalışkan, üretken ve yaratıcılık en çok takdir ettiğim şeylerdir.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



Cesur, Dürüst, Çalışkan.



12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Black Panther.

Otuzundan Sonra.



13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Aslan. Kibir ve acımasızlık hariç tüm özelliklerini taşıyorum.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



GALATASARAY. Maçları izlemiyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Bence gayet güzel. Kısa kısa bilgilerle insanları tanıyoruz. Keyifli bir köşe. Başarılı

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/