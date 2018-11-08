''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Bihter Beyazyüz Çevirgen

İsim: Bihter Soyisim: Beyazyüz Çevirgen Doğum Tarihi: 11.11.1985

Yaşadığı Yer: Girne Medeni Durumu: Evli

Ünvanı: Yönetim Bilimi Uzmanı ve Kurumsal Yönetim Danışmanı

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



En zor soruyla başlıyoruz desenize, 11 Aralık 1985’te Lefkoşa’da doğdum. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Yönetim Bilimi alanında uzmanlaşarak, Kurumsal Yönetim Danışmanı oldum. Ağırlıkla aile şirketlerinin kurumsallaşması konusunda çalışıyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Kitap okumayı çok seviyorum. Kaliteli müzik dinlemekten ve sinemaya gitmekten hoşlanırım. Fobim yok sanırım. Hırslı ve tuttuğunu koparan biriyim, merhametliyim ve hayatımdaki her şey için şükrederim. Annem benim için insan sarrafı der.



3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



O kadar çok hayalim var ki… Ev hanımlarının yerel yönetimler desteğiyle ekonomiye doğrudan katkı yapabileceği, üretim zincirinde yer alabileceği bir kooperatif kurmak istiyorum. Bu sayede kadınlar, bir kavanoz fazla reçel yaparak, bir patik fazla örerek ürettiklerine Pazar bulabilecekler.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Bu konuda şanslıyım itiraf etmek gerekirse. Eşimin favori insanı olabilirim. Annemin, babamın favorisiyim muhtemelen kız kardeşimle birlikte.



5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Beyaz renk bütün renkleri geri yansıtır. Tıpkı benim gibi.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Gitmek istemediğimiz bir davet aldığımızda, bakmak istemediğimiz telefonlar olduğunda vs. hepimiz bir kılıf uyduruyoruz. Yani hepimiz ucundan kıyısından bulaşıyoruz yalana ama tabi ki doğru bir şey değil.



7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



“Sen doğru dur, eğri belasını bulur” İnsanlar haksızlığa uğradığında bazen fevri davranabilir. Ancak sakin kalmak gerek, Karma intikamını daha yaratıcı şekilde alıyor. İlahi adalete güvenmek gerek.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Gazi M. Kemal Atatürk’le tanışmak sohbet etmek çok isterdim. Cesareti, ileri görüşlülüğü, askeri dehası hakkında konuşmak isterdim.



9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Sosyal medyada eğitim ve sağlık konularında yardım kampanyaları gördükçe çok üzülüyorum. Devlet, sosyal devlet olmanın gereği olarak eğitim ve sağlık konularında kimseyi mağdur etmemeli diye düşünüyorum. Bu yüzden eğitimin ve sağlığın tamamen ücretsiz olmasını isterdim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Şükretmeyen ve sözünü tutmayan insanlara tahammül edemiyorum. Parçalanmış ailelerin önemli yerlere gelebilmiş, zor şeyler başarabilmiş çocuklarını çok takdir ediyorum.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



Bu çok zor. İnsancıl, hırslı ve mükemmeliyetçi olabilir.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Bohemian Rhapsody’ye gittik en son. Geçen gün ikinci defa okumak üzere Erol Mütercimler’in Aynadaki Tarih kitabına başladım.



13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Hiç anlamam bu astroloji işinden. Sadece yay burcu olduğumu biliyorum.



14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Olmaz mı? Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Maçlarını, ligdeki durumunu yakından takip ederim.



15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Sevgili Armağan, herkesin kendinden bir parça bulacağı, içimizden insanlara ulaşıp yaptığın röportajlarını ilgiyle takip ediyorum. Yakaladığın bu başarı ivmesinin hep devam etmesini dilerim. Bu vesileyle de kendimi tanıtmama fırsat veren bu röportaj için çok teşekkür ederim.

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https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/