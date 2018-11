''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Hazel Oraç

İsim: Hazel Soyisim: Oraç Doğum Tarihi: 20.05.1990

Yaşadığı Yer: Güzelyurt Medeni Durumu: Bekar

Ünvanı: Milli Vücut Geliştirme Sporcusu, Personel Traıner, Pilates ve Yoga Eğitmeni.

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



Ben Hazel Oraç. 20 Mayıs 1990 G/Yurt doğumluyum. Üniversite Eğitimimi 2007-2011 yılları arasinda Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) nu okuyup bitirdim. Okul hayatımda içinde olmak üzere kendimi işimde en iyi yere getirebilmek için spor salonlarında çalıştım ve halen çalışmaktayım. Ayrıca yine üniversite hayatımdan itibaren gerek ülkemizde gerekse İstanbul’da birçok eğitime katılarak kendini geliştirmeye devam etmekteyim. Şu an Fitness Antrenörlüğü yapmanın yanı sıra 2015ten itibaren profesyonel anlamda vücut geliştirme branşı ile de ilgilenmekteyim.



2-Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Hobilerim genellikle hareket içeren şeylerden oluşuyor. Doğada yaptığım yürüyüşler, yaz mevsiminde denize gitmek, plajda yürüyüş yapmak, belli zamanlarda kendimce resim çizmek, müzik dinlemek, sağlıklı yaşama ve kendi yapmış olduğum diyetlere yönelik yemek ve tatlılar (şekersiz, unsuz...) denemek...

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



En büyük hayallerim arasında işimde ve yarışma hayatımda gelebileceğim en yüksek noktalara gelmek ve ismimi insanların bilmesini sağlamak...

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Eğer öyleysem bu beni çok mutlu yapar. Yaptığım paylaşımlarda veya bulunduğum her yerde insanlara sağlıklı yaşam spor ve benzeri durumlarda elimden geldiğince bilgi vermeye ve doğru yönlendirmeye çalışıyorum. Bu nedenlerden dolayı olabilir...

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Siyah, kırmızı, beyaz, kahverengi en sevdiğim başlıca renkler arasında ama diğer renkleri de sevmiyor değilim yani...

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Hayatımda hiç yalan söylemedim diyerek yalan söylemek istemiyorum ama kimsenin kötü etkilendiği veya mevcut durumunu olumsuz yönde etkileyecek yalan hiç bir zaman söylemedim. Elbet bir gün ortaya çıkar düşüncesine sahibim. Küçük tatlı yatak tüfekler belli durumlarda olabiliyor tabi...



7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Hayatımda aldığım en iyi tavsiyelerden biri... “Her zaman kendin ol. Yaşadıklarını, yapmak istediklerini kendi süzgecinden geçirip, kimsenin ne söylediğini umursamadan yap ve hiç bir zaman hep etme. Her şey en hayırlı olacak şekilde yolunu bulur.” Cümleleriydi. Ve her zaman bu gibi durumlarda aklıma bu sözleri getirip yoluma devam etmeye çalışıyorum.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Yarışma hayatını çok merak ettiğim, yurt dışında yaşayan birçok kişi var. Onlara bu noktaya nasıl geldiklerini, nasıl süreçlerden geçtiklerini ve şu anki hayatlarında geldikleri noktayı nasıl koruduklarını sorardım. Ayrıca yarışmalara nasıl hazırlandıklarınıda detaylı şekilde öğrenmek isterdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Yaşadığım konumda bulunmaktan memnunum. Şükrederek daha iyisini yapmaya çalışıyorum çünkü her zaman her şeyin daha iyisi vardır ama şu an güzel bir sponsorluk anlaşmamın olmasını çok isterdim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Sürekli bir şeylerden şikayet eden, sızlanan insanlara asla tahammül edemiyorum ve çok sinir oluyorum. Yokluk içinden gelen ve birçok şeyi kendi çabasıyla başaran insanlari her zaman takdir edip saygı duyuyor veya birçok problemi olmasına rağmen pozitif kalmayı başaran ve yüzünde hep gülümseme olan insanları çok seviyorum.



11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



Ailemden, yakın çevremden ve üyelerimden en çok duyduğum 3 kelimeyi size söylemem daha doğru olur sanırım. Hırslı, disiplinli ve spor aşığı…



12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

En son Avengers / Sonsuzluk savaşını izlemiştim ama baya oldu.

Kitaba gelirsek, gerçekten çok uzun süre oldu okumuyorum. Çokta sevmiyorum açıkçası.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Boğa burcuyum. Özelliklerinin hepsini bilmiyorum ama inatçı yeniliklerden çok hoşlanmayan, düzeni seven, tuttuğunu koparan, ev hayatını seven... Gibi özellikleri varmış. Bunlar beni yansıtıyor.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Herhangi bir futbol takımını desteklemiyorum. Maçları da izlemiyor çünkü çok fazla hoşlandığım bir spor değil benim için...

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Kendimi spor haricinde farklı sorular sorarak anlatma fırsatı sunduğunuz için, Armağan beye çok teşekkür ederim. Bu bizim ikinci röportajımız ve yine sorularınıza keyifle cevap verdim. Beni dahil ettiğiniz için çok çok Teşekkür ederim...

