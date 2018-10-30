''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Ali Çaluda

İsim: Ali Soyisim: Çaluda Doğum Tarihi: 1.09.1986

Yaşadığı Yer: Gönyeli Medeni Durumu: Evli

Ünvanı: İş İnsanı

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1986 Lefkoşa doğumluyum. Yakın doğu üniversitesi bilgisayar öğretmenliğinden mezun olduktan sonra aile işletmesi olan Özmelin Limonatayı devralıp, üretim kapasitesi ve Pazar oluşturma alanlarında aile şirketimizi geliştirmeye başladım. Çaluda Gıda Sanayi LTD. Direktörlük görevini yapmaktayım ayni zamanda ise KTSO (Kıbrıs Türk Sanayi Odası) Genç profesyoneller platformu yönetim kurulu başkanı olarak da görev alıyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Hobilerim arasında basketbol oynamak ve motor sporları ile ilgileniyorum. Fobim hamam böceği…

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

En büyük hayalim şirketimiz bünyesinde olan markalarımızı dünyaya açmak.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Evet. Eşimin. Aramızdaki sevgi ve saygı.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Mavi ve siyah.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Obama; kariyeri…

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Refah düzeyi yüksek mutlu insanların yaşadığı bir toplum içinde var olmak.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Düzensizlik ve disiplinsizlik.



11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



Planlı programlı olmak, disiplinli ve çalışkan.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

Equalizer 2 - Kavgam

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Başak. Titizlik.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Fenerbahçe. Fırsat buldukça takip ediyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Öncelikle bana da yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Taktir ederek takip ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum…

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/